Tecnología
21 de septiembre de 2026 a la - 11:00

Google Book: la computadora portátil que se integra con Android y estrena un cursor con IA

Fotografía del 15 septiembre de 2026 que muestra a una persona sosteniendo el Googlebook durante su presentación en Nueva York (Estados Unidos).
Fotografía del 15 septiembre de 2026 que muestra a una persona sosteniendo el Googlebook durante su presentación en Nueva York (Estados Unidos). Angel Colmenares

NUEVA YORK. Google presentó en Nueva York su Googlebook, una nueva línea de computadoras portátiles desde 899 dólares que integra Android y ChromeOS, permite continuar tareas del teléfono y estrena un cursor con IA; llegará a EE. UU. el 4 de octubre.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Google presentó su nueva categoría de computadoras portátiles, los Googlebook, una apuesta estratégica diseñada para unificar por completo la experiencia del teléfono móvil y la computadora portátil mediante una arquitectura compartida entre Android y ChromeOS, así como herramientas pioneras como un cursor con inteligencia artificial (IA) integrada.

Fotografía del 15 septiembre de 2026 que muestra el Googlebook.
Fotografía del 15 septiembre de 2026 que muestra el Googlebook.

Sameer Samat, presidente del ecosistema Android de Google, dijo a un grupo de periodistas en Nueva York que las computadoras portátiles tradicionales fueron concebidas hace décadas y que era hora de rediseñarlas para la forma en que los usuarios trabajan hoy en día, alternando constantemente entre el teléfono móvil y la computadora.

Novedades

Entre las novedades más llamativas destaca “Magic Pointer”, una herramienta que dota al cursor y al mouse de inteligencia artificial multimodal. Con un simple movimiento o sacudida del cursor sobre la pantalla, el usuario activa Gemini, la IA de Google, sin necesidad de abrir menús secundarios.

Fotografía del 15 septiembre de 2026 que muestra a una persona sosteniendo el Googlebook.
Fotografía del 15 septiembre de 2026 que muestra a una persona sosteniendo el Googlebook.

Esta función permite interactuar directamente con lo que se visualiza: desde pedirle al asistente que planifique en el calendario un plan de entrenamiento deportivo leído en una web, hasta revisar correos electrónicos sospechosos de fraude o combinar y procesar imágenes al instante.

Lea más: odo sobre el nuevo smartphone de Google: cámaras inteligentes, alertas LED y mucha IA

Según detalló Alexander Kuscher, director sénior de Portátiles y Tabletas de la compañía, la función solo se activa bajo petición del usuario.

Fotografía del 15 septiembre de 2026 que muestra a personas participando en la presentación del Googlebook.
Fotografía del 15 septiembre de 2026 que muestra a personas participando en la presentación del Googlebook.

La integración absoluta con el teléfono Android es otro de los pilares de Googlebook. Gracias a herramientas nativas como ‘Continue On’ (sigue), si un usuario comienza a editar una pista musical, un documento o una tarea en su teléfono inteligente, al abrir su Googlebook puede continuar exactamente en el mismo segundo y punto desde la barra de tareas.

Asimismo, la aplicación de archivos unificada permite consultar fotos y documentos alojados en el teléfono sin enviárselos por correo.

Fotografía del 15 septiembre de 2026 del vicepresidente de Gestión de Producto, Ingeniería y Experiencia de Usuario (UX) para ChromeOS en Google, John Maletis, hablando durante la presentación del Googlebook, una apuesta estratégica diseñada para unificar por completo la experiencia del teléfono móvil y la computadora portátil mediante una arquitectura compartida entre Android y ChromeOS, en Nueva York (Estados Unidos).
Fotografía del 15 septiembre de 2026 del vicepresidente de Gestión de Producto, Ingeniería y Experiencia de Usuario (UX) para ChromeOS en Google, John Maletis, hablando durante la presentación del Googlebook, una apuesta estratégica diseñada para unificar por completo la experiencia del teléfono móvil y la computadora portátil mediante una arquitectura compartida entre Android y ChromeOS, en Nueva York (Estados Unidos).

El apartado de hardware está desarrollado en colaboración con diversos fabricantes como Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo.

Lea más: Gemini, la IA de Google, también logró vulnerar sistemas durante una prueba de seguridad

Los dispositivos cuentan con acabados en aluminio, aleaciones de magnesio y fibra de carbono, paneles OLED táctiles de hasta 2,8K, procesadores Intel Core Ultra Serie 3 y Qualcomm Snapdragon X Elite con chips neuronales (NPU) de más de 40 TOPS, así como el regreso de la barra luminosa interactiva Glowbar -que puede indicar, entre otras cosas, el nivel de batería-.

Fotografía del 15 septiembre de 2026 que muestra a una persona posando con el Googlebook, una apuesta estratégica diseñada para unificar por completo la experiencia del teléfono móvil y la computadora portátil mediante una arquitectura compartida entre Android y ChromeOS, así como herramientas pioneras como un cursor con Inteligencia Artificial (IA) integrada, en Nueva York (Estados Unidos).
Fotografía del 15 septiembre de 2026 que muestra a una persona posando con el Googlebook, una apuesta estratégica diseñada para unificar por completo la experiencia del teléfono móvil y la computadora portátil mediante una arquitectura compartida entre Android y ChromeOS, así como herramientas pioneras como un cursor con Inteligencia Artificial (IA) integrada, en Nueva York (Estados Unidos).

La línea Googlebook sale al mercado con un precio de partida de 899 dólares para los modelos base, las reservas se han abierto este lunes y los primeros equipos llegarán a las tiendas de Estados Unidos a partir del 4 de octubre.