Google Book: la computadora portátil que se integra con Android y estrena un cursor con IA

Google presentó su nueva categoría de computadoras portátiles, los Googlebook, una apuesta estratégica diseñada para unificar por completo la experiencia del teléfono móvil y la computadora portátil mediante una arquitectura compartida entre Android y ChromeOS, así como herramientas pioneras como un cursor con inteligencia artificial (IA) integrada.

Sameer Samat, presidente del ecosistema Android de Google, dijo a un grupo de periodistas en Nueva York que las computadoras portátiles tradicionales fueron concebidas hace décadas y que era hora de rediseñarlas para la forma en que los usuarios trabajan hoy en día, alternando constantemente entre el teléfono móvil y la computadora.

Novedades

Entre las novedades más llamativas destaca “Magic Pointer”, una herramienta que dota al cursor y al mouse de inteligencia artificial multimodal. Con un simple movimiento o sacudida del cursor sobre la pantalla, el usuario activa Gemini, la IA de Google, sin necesidad de abrir menús secundarios.

Esta función permite interactuar directamente con lo que se visualiza: desde pedirle al asistente que planifique en el calendario un plan de entrenamiento deportivo leído en una web, hasta revisar correos electrónicos sospechosos de fraude o combinar y procesar imágenes al instante.

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Según detalló Alexander Kuscher, director sénior de Portátiles y Tabletas de la compañía, la función solo se activa bajo petición del usuario.

La integración absoluta con el teléfono Android es otro de los pilares de Googlebook. Gracias a herramientas nativas como ‘Continue On’ (sigue), si un usuario comienza a editar una pista musical, un documento o una tarea en su teléfono inteligente, al abrir su Googlebook puede continuar exactamente en el mismo segundo y punto desde la barra de tareas.

Asimismo, la aplicación de archivos unificada permite consultar fotos y documentos alojados en el teléfono sin enviárselos por correo.

El apartado de hardware está desarrollado en colaboración con diversos fabricantes como Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo.

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Los dispositivos cuentan con acabados en aluminio, aleaciones de magnesio y fibra de carbono, paneles OLED táctiles de hasta 2,8K, procesadores Intel Core Ultra Serie 3 y Qualcomm Snapdragon X Elite con chips neuronales (NPU) de más de 40 TOPS, así como el regreso de la barra luminosa interactiva Glowbar -que puede indicar, entre otras cosas, el nivel de batería-.

La línea Googlebook sale al mercado con un precio de partida de 899 dólares para los modelos base, las reservas se han abierto este lunes y los primeros equipos llegarán a las tiendas de Estados Unidos a partir del 4 de octubre.