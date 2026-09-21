Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, será padre por cuarta vez a los 55 años

"¡Noticias felices! Esta nueva vida no habría sido posible sin todos los que lucharon para traer a @JulianAssange a casa", escribió Stella Assange para acompañar a la imagen, en la que aparece sonriente y vistiendo un vestido naranja que deja ver su barriga de embarazada, mientras su marido la abraza por detrás.

El australiano, por su parte, compartió la publicación de su mujer y agregó el hashtag #OctoberSurprise (sorpresa de octubre, en español), un mensaje que en menos de dos horas superó las 320.000 visualizaciones y los 20.000 'Me gusta'.

Este cuarto hijo o hija lo tendrá con la hispanosueca Sara González Devant, que cambió su nombre a Stella y con quien ya tuvo otros dos hijos en 2017 (Gabriel) y en 2019 (Max).

Su primer hijo fue fruto de su matrimonio con Teresa Assange, que terminó en 1999, con quien tuvo a Daniel, actualmente diseñador de 'software'.

Apenas cuatro días después de volver a las redes sociales el 17 de septiembre, la pareja decidió compartir con sus seguidores su próxima maternidad, lo que provocó mensajes de apoyo y alegría por parte de miles de personas.

El periodista y programador informático volvió a su Australia natal hace poco más de dos años, cuando fue liberado de prisión en el Reino Unido en junio de 2024 tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos en el que se declaró culpable de violar una ley de espionaje por la que había sido procesado.

Assange estuvo 12 años recluido en Londres, cinco de ellos en una prisión de alta seguridad, acusado por Estados Unidos de divulgar documentos secretos que, entre otras cosas, informaban de posibles crímenes de guerra que cometió el Ejército estadounidense.

No obstante, el cofundador de WikiLeaks señaló en una intervención en el Consejo de Europa que si pudo salir de prisión no fue porque hubiera "funcionado el sistema", sino porque se declaró culpable de "haber hecho periodismo".

Finalmente, fue declarado como preso político por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en octubre del 2024, cuatro meses después de ser puesto en libertad.