Fiscalía pide 12 años de cárcel para Hernán Rivas por su título falso de abogado

El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integrado por Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, dio continuidad al juicio oral y público al ex legislador colorado Hernán David Rivas Román (ANR-HC), por su título supuestamente falso de abogado.

En ese contexto la Fiscalía, representada por los fiscales Patricia Sánchez (titular del caso), Luz Guerrero y Christian Benítez, siendo la primera de ellos la encargada de iniciar la presentación de los alegatos finales y el pedido de condena de 12 años de pena privativa libertad, por la producción mediata de documento público de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso.

Lea más: Juicio a Hernán Rivas: Fiscalía pedirá condena del exsenador cartista por título falso de abogado

Es así como la agente fiscal Patricia Sánchez, señaló inicialmente que, tras concluir la etapa probatoria del juicio, la Fiscalía sostiene que los hechos “han quedado plenamente acreditados” y que la prueba producida surge una respuesta clara.

“Las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar su calidad de abogado”, sostuvo Sánchez.

Posteriormente manifestó que tras superar las etapas del debate se “produjo una conclusión inequívoca: la trayectoria universitaria consignada en el certificado de estudios y en el título de Hernán David Rivas Román carece de correspondencia con una historia académica real, coherente y verificable”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Juicio a Hernán Rivas: aparece otro compañero, pero solo recuerda “por sus orejas” al acusado

En tal sentido expresó que el contenido de los documentos utilizados por Hernán Rivas “es falso” y, “a partir de esa falsedad académica fueron producidos documentos públicos que dejaron constancia oficial de una condición profesional inexistente”.

Al mismo tiempo, “esa falsedad adquirió eficacia jurídica, carácter público, llegó a tener resolución, llegó a tener matrícula y juramento.

Fiscalía pidió indagar a testigos que recordaban a Hernán Rivas

Por otra parte, el fiscal Christian Benítez, al momento de presentar sus alegatos se dirigió al tribunal de sentencia solicitando que se remitan los antecedentes de ciertos testigos que presentaron declaración durante las jornadas del juicio a Hernán Rivas, por la sospecha de haber cometido testimonio falos.

Así, ese pedido está relacionado a Victorina Elizeche, quien dijo haber estudiado Derecho en la Universidad Sudamericana, con sede filial en Ciudad del Este, entre 2010 y 2015; Ever Rogelio Ortiz, quien también indicó haber cursado la carrera de Derecho en la sede de la capital del Alto Paraná, entre los años 2009 y 2015.

Lea más: Aparecen testigos que recuerdan a Hernán Rivas como estudiante, pero...

También abarca al testigo Aurelio Pastor Marecos, un supuesto funcionario contratado por la Universidad Sudamericana entre 2010 y 2014, como presunto coordinador, que ubicó a Hernán Rivas como estudiante de Derecho en Ciudad del Este; además del caso del presunto docente Mario Antonio Antúnez, que también dijo ubicar a Rivas en las clases que impartía en un colegio del Kilómetro 7.

Igualmente, la Fiscalía incluyó al abogado de la Universidad Sudamericana, Hermann Weisensee, quien Hermann declaró que acompañó a la administración de dicha casa de estudios hasta el 2015 y que, afirmó, que Hernán Rivas, precisamente estudió hasta ese tiempo en Ciudad del Este.

Lea más: Hernán Rivas “no es abogado”, ratifica titular de la ANEAES en juicio por título falso

Dentro del grupo de testigos, también se incluye a Nancy Barúa, esposa de Weisensee, quien ingresó a la Universidad Sudamericana en diciembre de 2015 y permaneció hasta 2021 o 2022, periodo en el que se desempeñó como secretaria general de la casa de estudios. Todos estos citados se exponen así a penas de hasta 10 años de cárcel en caso de un proceso penal y eventual condena.

Por otra parte, por el hecho de frustración de la persecución y ejecución penal, Benítez citó a Nilda Rosa Rojas Melgarejo, quien es una de las personas que participó de la auditoría de los documentos. Esto, ante la reiterada negativa a responder una conclusión que conocía tuvo por finalidad evitar aportar al Tribunal una información desfavorable a Hernán Rivas.

Conflicto con sedes donde “estudió” Hernán Rivas

De acuerdo con lo que señaló durante la presentación de sus alegatos, la fiscala Patricia Sánchez indicó que Hernán Rivas presentó ante la Universidad Sudamericana el 2 de marzo de 2020 la solicitud de tramitación de documentos para la gestión de su título de abogado.,

Sin embargo, en medio del proceso y llenado del formulario, Sánchez destacó que en “los espacios destinados a individualizar datos relevantes de su trayectoria académica quedaron campos sin completar, entre ellos el año, la unidad académica en que cursó”.

Al respecto, la agente fiscal resaltó que en el “certificado de estudios ubica la formación de Hernán Rivas en Luque”, pero en entrevistas periodísticas que brindó tras asumir como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), señaló que “su formación fue en Pedro Juan Caballero”.

Lea más: Hernán Rivas “no es abogado”, ratifica titular de la ANEAES en juicio por título falso

En tanto que, “en otra declaración periodística, el vicerrector Herman Weisensee la situó en Ciudad del Este. Y a esta versión posteriormente el acusado se ayornó el acusado”, incluso hubo testigos ofrecidos por la defensa que lo “ubicaron igualmente en Ciudad del Este”.

Sobre todo ello, Sánchez destacó que “una trayectoria universitaria corresponde a lugares determinados” pues Hernán Rivas, señaló que estudio en Pedro Juan Caballero, pero las documentaciones dan cuenta de que en dicha sede solo se enseñaba medicina y enfermería; el vicerector Hermann Weisensee lo ubicó en Ciudad del Este, pero el certificado de estudios decía que estudio en Luque.

Carga horaria imposible de cumplir y tres tesinas con temas distintos

Supuestamente Hernán Rivas presentó un trabajo de conclusión de carrera, pero tres al respecto hay tres certificados de estudios, que primero lo denominan “tesis”, no tesina, “pero difieren entre sí, en el tema”.

En ese contexto, se verificó que hay una versión del certificado de estudios de Rivas, fechado el 12 de mayo de 2018 en el que se le atribuye la tesis “La reelección presidencial”; otra versión del 10 de octubre del 2023, que está titulada “Robo Agravado” y la última del 25 de octubre del 2023 que consigna nuevamente “La reelección presidencial”, referenció la fiscala Sánchez.

Lea más: Aparecen testigos que recuerdan a Hernán Rivas como estudiante, pero...

En otro momento, expuso que en sus testimonios, el exrector Euclides Acevedo, había dicho que “carecía de conocimiento personal sobre esa tesis” y el también ex decano de Derecho de la Universidad Sudamericana, Óscar Rodríguez Kennedy, “tampoco constató la existencia de esa tesis”.

“El certificado de estudios afirma una historia. La evidencia externa contradice esa historia en sede, cronología, carga horaria, tesis y memoria de quienes efectivamente estudiaron”, afirmó la fiscala Patricia Sánchez en sus alegatos. También hizo mención de que habían materias cuyas cargas horarias eran de más de 100 horas cátedra, lo que según varios testigos eran de cumplimiento imposible.

Contradictorios recuerdos sobre Hernán Rivas

A lo largo del juicio, algunos testigos manifestaron desconocer a Hernán Rivas y sostuvieron que no lo habían visto. Uno de esos casos es el de Carlos Alberto Carvalho, quien declaró haber cursado Derecho en la sede de Luque de la Universidad Sudamericana, entre 2011 y 2015, pero “declaró ausencia total de recuerdo como compañero” en relación a Rivas, según destacó la fiscala Sánchez.

La misma situación se repitió con testigos como Ana Elizabeth Araujo, estudiante de la sede de Luque; el caso de Ana Carmen Coronil, de Ciudad del Este, quien declaró que durante su formación tampoco recordaba a Rivas en los llamados de lista; por su parte Heber Samaniego, estudiante esteño recordó a Coronil, pero no a Hernán Rivas.

Lea más: “¡Imposible!”: el paso de Hernán Rivas por la universidad, ¿récord o fraude?

“Estos testimonios poseen una característica valiosa: Hernán Rivas está ausente”, subrayó Sánchez.

Sin embargo, otro grupo de testigos afirmó sí haber escuchado de Hernán Rivas en los llamados de lista y recordar su nombre, por sus características orejas. Uno de esos casos es el de Aurelio Pastor Marecos, quien dijo haber sido contratado por la Universidad Sudamericana entre 2010 y 2014, donde prestó servicios como coordinador o enlace entre docentes, alumnos y sedes.

En ese lapso dijo que viajó varias veces a Hernán Rivas en la sede de Ciudad del Este y que, en cada viaje lo vio. Incluso, " Marecos se atribuyó funciones de control y manejo de planillas. Su descripción lo colocó en una posición privilegiada para la identificación de alumnos y verificar presencia".

Lea más: Juicio a Hernán Rivas por caso título falso de abogado ingresa a etapa decisiva

Ahí radicó la contradicción, ya que estudiantes como Ever Ortiz y Victorina Elizeche refirieron como mecanismo de control el llamado de lista por parte del docente.

El docente Mario Antonio Antúnez, declaró haber ejercido la docencia entre 2009 y 2014 de las materias de Derecho Romano, Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derecho Procesal Penal. Añadió en su relato que las mismas “podían desarrollarse durante aproximadamente tres meses, con jornadas extensas, y que viajó a Ciudad del Este en unas cuatro oportunidades” y que era Aurelio Marecos quien lo llevaba al Este.

La testigo Victorina Elizeche, estudiante en Ciudad del Este entre 2010 y 2015, señaló una “estructura académica que fue modificándose durante la declaración”, esto específicamente en relación a las materias introductorias de la carrera. Además, su memoria “sobre Hernán Rivas también perdió precisión cuando se le exigió ubicarlo temporalmente”.

Lea más: Juicio a Hernán Rivas: aparece otro compañero, pero solo recuerda “por sus orejas” al acusado

El caso de Ever Ortiz, otro testigo de la defensa de Hernán Rivas, “ofreció uno de los ejemplos más claros de la diferencia entre recordar un rostro y recordar una experiencia académica compartida”, esto porque “relató un encuentro político posterior a su egreso y anterior a la pandemia, realizado en la casa de un tal Marito Rolón. Señaló que Rivas habría llegado acompañado de personas del ámbito político y que él se acercó porque su rostro le resultaba conocido”, según dijo él mismo en juicio “por sus orejas”.

NOTICIA EN DESARROLLO