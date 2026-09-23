Estudio global revela optimismo hacia la IA pese a que la mayoría de gente no la ha usado

Entre otras cosas, la encuesta planteó a los adultos que conocen la existencia de la IA dos preguntas sobre su impacto futuro, si creen que ayudará o perjudicará a las personas de su país y si esperan que mejore o empeore mayormente su propia vida cotidiana.

China se sitúa al frente de los países con una perspectiva más optimista, con el 93 % de los encuestados contestando de manera positiva a ambas preguntas. Le sigue Vietnam, con el 91 % respondiendo también ambas cuestiones de manera positiva.

Singapur, donde el 77 % consideró que la IA ayudará a su país y el 83 % cree que mejorará su vida diaria, e Israel (el 69 % respondió positivamente ambas cuestiones), están también entre las naciones más optimistas.

En el espectro contrario se situaron estados de bajos ingresos como Afganistán, Palestina, Malaui, Bangladesh o Egipto y, a su vez, llama la atención que Estados Unidos sea el segundo estado en el que más personas (el 36 %) respondieron negativamente a la pregunta de si la IA beneficiará o no a los ciudadanos del país.

En términos generales, solo en tres territorios predominaron las sensaciones negativas con respecto al futuro de la IA generativa; Egipto, Palestina y Estados Unidos, donde el Gobierno del presidente Donald Trump está abogando por impulsar a gran escala la industria y ha pedido no extender la narrativa pesimista al tiempo que cada vez más comunidades expresan su contrariedad por el enorme uso de recursos de los centros de datos.

Aunque la confianza en la IA parece aumentar a medida que se usa más frecuentemente en el día a día (los encuestados que la utilizan más expresaron en general una visión sustancialmente más positiva), los datos de Estados Unidos reflejan a su vez los resultados en otros países occidentales ricos donde el uso relativamente elevado deparó niveles más altos de preocupación.

Por ejemplo, al ser preguntados sobre si se fían o no de la información que proporciona la IA, solo un 50 % o menos de los usuarios que la emplean a diario en Irlanda, Países Bajos, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos respondieron de manera positiva.

En cuanto a adopción, las cifras varían mucho por país, desde Singapur, donde el 79 % dijo haberla usado y el 46 % dijo emplearla a diario, a Malaui, donde solo el 3 % dijo haberla usado alguna vez (el 1 % a diario) y solo el 12 % dijo conocer siquiera su existencia.

En Latinoamérica, Brasil presentó el mayor alcance para esta tecnología, ya que el 81 % dijo conocerla y el 40 % dijo haberla utilizado.

A su vez, Ecuador destaca en otro plano, ya que, aunque solo el 57 % dijo conocer la existencia de la IA, el 21 % dijo utilizarla cada día, lo que representa la tasa de uso diario más alta de los cuatro países de la región sondeados (Brasil, Colombia, Ecuador y México). En los cuatro, las opiniones optimistas predominaron sobre las pesimistas.

En cada uno de los 34 países se encuestó a unos 1.000 adultos para el sondeo, que cuenta con un margen de error de entre más menos 2,2 y 4,9 puntos porcentuales y un margen de confianza del 95 %.

El estudio, realizado por Gallup en cooperación con el gigante tecnológico Microsoft, es un adelanto de un muestreo más amplio que abarca 140 países y se publicará en enero.

Los datos que se publiquen a principio de 2027 medirán la interacción del público con la IA en cinco áreas; respuesta emocional, nivel de conocimiento, frecuencia de uso, impacto esperado y confianza.