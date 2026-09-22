Maidana rechaza auditoría de máquinas de votación y tilda la propuesta de “descabellada”

El senador Derlis Maidana calificó de “absolutamente descabellada” y “tomada de los pelos” la iniciativa del legislador liberal Éver Villalba, quien pretende que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) someta a la máquina de votación a un peritaje a pocos días de las elecciones municipales previstas para el próximo 4 de octubre.

El congresista recordó que en materia electoral todos los plazos son estrictamente perentorios e improrrogables. Señaló además que el propio apoderado técnico del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Carlos Díaz Casabianca, participó activamente en las revisiones del código fuente y firmó el acta que certifica la trazabilidad y seguridad del sistema tecnológico.

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Para Maidana, intentar montar un peritaje paralelo a menos de dos semanas de los comicios no responde a una duda técnica legítima, sino a un intento por sembrar desconfianza institucional frente a una posible derrota de la oposición en los distritos más competitivos del país.

Maidana critica las “tropelías” de la oposición

Durante su análisis sobre la coyuntura política, el parlamentario minimizó los cuestionamientos sobre supuestas fallas en las actas de votación. Aclaró que los incidentes señalados por la oposición, como la emisión prematura de un acta en cero, fueron errores humanos aislados de los miembros de mesa que la propia Justicia Electoral aclaró y subsanó en su momento.

Asimismo, lanzó críticas hacia la conducción del PLRA y dijo que en seis distritos del departamento Central los liberales ni siquiera presentaron a tiempo las listas de sus representantes para las mesas receptoras de votos.

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A criterio del legislador, existe una conducta recurrente en ciertos sectores de la oposición y del denominado “tercer espacio” que apela a chicanas y denuncias mediáticas sin sustento para deslegitimar los procesos democráticos cuando los números no les son favorables.

Mencionó como antecedente las protestas promovidas tras las elecciones generales del 2023 por el sector de Paraguayo Cubas, las cuales, según sostuvo, buscaron desconocer la voluntad popular expresada en las urnas sin aportar una sola prueba concreta de fraude ante los organismos competentes.

Senador respalda al TSJE y la fortaleza territorial de la ANR

Maidana expresó su apoyo a la composición del TSJE, donde la ANR se encuentra en minoría dentro de la máxima conducción institucional, integrada también por ministros de extracción liberal y del tercer espacio. Resaltó la alta fiabilidad del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y aseguró que la estructura del Partido Colorado garantizará la fiscalización y la transparencia de la jornada en cada rincón del territorio nacional gracias a la masiva presencia de sus apoderados y mesarios.

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Finalmente, el legislador colorado valoró el impacto positivo del sistema de listas desbloqueadas. Sostuvo que la ciudadanía adoptó este mecanismo porque le permite elegir directamente a sus representantes.

Aseguró que la bancada oficialista defenderá firmemente la institucionalidad del TSJE en la sesión de este miércoles, e instó a los líderes políticos a actuar con madurez, reconocer los resultados oficiales en las urnas y asegurar una transición ordenada en los municipios de toda la República.