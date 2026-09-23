Los murciélagos se originaron en Europa hace unos 65 millones de años

La investigación también revela que la ecolocalización, al igual que el vuelo propulsado, surgió en los albores de la evolución de los murciélagos.

La investigación, liderada por la Universidad de St Andrews (Escocia) y publicada este miércoles en la revista Nature, ha sido realizada por un equipo internacional de 137 científicos de 64 países que trabajan en el consorcio Bat1K, una iniciativa global dedicada a la secuenciación de los genomas de todas las especies de murciélagos vivas.

Para hacer el trabajo, el equipo analizó 103 genomas que representan a las 21 familias de murciélagos reconocidas y combinó los datos con el estudio de 44 fósiles de estos mamíferos.

Los investigadores descubrieron que lo más probable es que los murciélagos se originaron en Europa durante el Paleoceno tardío y sus descendientes se extendieron a África. Desde allí, se diversificaron y expandieron por América, Asia y Australia, dando origen a los principales grupos de murciélagos que se encuentran hoy en día en todo el mundo.

Estos resultados ponen fin a décadas de debate científico y desmienten las hipótesis que proponían unos orígenes asiáticos, africanos o norteamericanos para estos animales.

Con más de 1.500 especies distribuidas por el mundo, los murciélagos representan una quinta parte de todos los mamíferos vivos y desempeñan un papel vital en el mantenimiento de ecosistemas del planeta.

Además, muchas especies tienen una notable resistencia a las enfermedades y viven muchísimos años en proporción a su tamaño.

Sin embargo, pese a tener su biología única y ser de gran importancia ecológica, los científicos desconocían muchas cuestiones de su evolución.

La mayoría de los murciélagos -los únicos mamíferos capaces de volar con propulsión-, se orientan y cazan en la oscuridad guiándose del sonido gracias a dos características definitorias: el vuelo propulsado y la ecolocalización.

Además, el análisis de los fósiles y los genomas reveló que el vuelo propulsado y la ecolocalización surgieron antes de la diversificación de los murciélagos modernos, lo que podría ayudar a explicar su extraordinario éxito evolutivo, sostienen los autores.

Al reconstruir computacionalmente el genoma del antiguo ancestro del que descienden todos los murciélagos vivos, el equipo obtuvo una visión de la composición genética de uno de los primeros mamíferos voladores.

Este recurso genómico creado para este estudio permitirá a otros científicos investigar los cambios genéticos que subyacen a la extraordinaria diversidad y adaptaciones de los murciélagos, no solo en el vuelo o la ecolocalización, sino también en la longevidad y su resistencia a las enfermedades.

"Combinamos la secuenciación de ADN de última generación con métodos computacionales para generar y comparar estos genomas e identificar los genes que contienen", detalla el autor principal, el profesor Michael Hiller, del Instituto de Investigación Senckenberg de Fráncfort.

En el futuro, este recurso genómico podría aportar información valiosa a la investigación humana sobre el envejecimiento, la inmunidad y la resistencia a las enfermedades.

"Los murciélagos nos sorprenden constantemente. Son uno de los mayores experimentos de la evolución" pero "este extraordinario recurso genómico, fruto de años de cooperación internacional en el marco de Bat1K, nos permite finalmente comprender cómo evolucionó su singular biología", subraya la autora principal, Sonja Vernes, de St Andrews y cofundadora de Bat1K.

Además de establecer un posible origen evolutivo para los murciélagos, el e estudio resuelve varios debates de larga data sobre las relaciones entre las familias de murciélagos, revelando conexiones inesperadas entre algunos de los murciélagos más singulares del mundo.