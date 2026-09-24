Debate sobre la IA en ONU, Googlebook suma Android y ChromeOS y otros clics tecnológicos

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que la IA "es, sin duda, un enorme potencial" para la medicina, los descubrimientos científicos y mejorar la vida de las personas, pero debe ser moldeada "para la humanidad". Líderes de 22 países e instituciones pidieron en la ONU que la IA sea supervisada por humanos y que se establezcan normas comunes, mientras que el estadounidense Donald Trump rechazó cualquier "esquema globalista" que pretenda intervenir o regular, y cambió el término inteligencia artificial por el de "superinteligencia".

Mientras tanto, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, instó al Consejo de Seguridad a construir una cooperación internacional con estándares complementarios globales, advirtiendo que el avance exige un "extremo cuidado".

Mientras Nueva York exigirá por ley que, a partir de noviembre, los desarrolladores de IA se registren y cumplan con estrictos estándares "de transparencia, seguridad e informes de incidentes", según la gobernadora Kathy Hochul, California promulgó un paquete de siete leyes sobre el consumo de energía y agua, la fuerza laboral y el uso del suelo de los proyectos de centros de datos, y evalúa crear un "interruptor de apagado" obligatorio para los modelos de IA más avanzados.

Virginia, el estado con el mayor número de centros de datos del mundo, anunció el 'Marco de Responsabilidad de los Centros de Datos' que prohíbe los acuerdos de confidencialidad tanto para las agencias como departamentos, autoridades del poder ejecutivo y empleados bajo la supervisión de la gobernación.

Google presentó sus nuevos portátiles, Googlebook, diseñados para unificar la experiencia del teléfono móvil y computador mediante una arquitectura compartida entre Android y ChromeOS, así como herramientas pioneras como un ‘Magic Pointer’, que dota al cursor y al ratón de IA multimodal de un simple movimiento o sacudida sobre la pantalla, que activa Gemini sin necesidad de abrir menús secundarios.

Esta función permite interactuar directamente con lo que se visualiza: desde pedirle al asistente que planifique en el calendario un plan de entrenamiento deportivo leído en una web, hasta revisar correos electrónicos sospechosos de fraude o combinar y procesar imágenes al instante.

Los nuevos relojes inteligentes Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4 salen a la venta con funciones de audio para resumir el día o rebobinar conversaciones - el Live Rewind (rebobinado en vivo) - una función que permite volver atrás quince segundos en una conversación y revisar lo dicho a través de transcripción.

El Audio Intelligence se apoya en la matriz de micrófonos del dispositivo y en la potencia del chip S11, donde se pasa de utilizar sus micrófonos para llamadas puntuales o comandos para Siri a convertirse en un asistente auditivo capaz de procesar el entorno sonoro de forma continua durante toda la jornada.

Apple llegó con el iPhone Duo, un híbrido entre el iPhone y el iPad con el que la compañía busca redefinir la productividad móvil y el consumo multimedia, aunque con un precio de partida de 1.999 dólares que se encarece sensiblemente en los mercados internacionales.

El nuevo terminal, que llegará el próximo 23 de octubre, cuenta con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas que permite usarlo como un móvil convencional y al desplegarse como un libro descubre un panel interior de 7,6 pulgadas, similar al tamaño de un iPad mini, lo que lo convierte en el iPhone más delgado de la historia.

La NASA adjudicó a SpaceX tres nuevas misiones tripuladas a la Estación Espacial Internacional (EEI) por 946 millones de dólares adicionales (Crew-15, Crew-16 y Crew-17), con lo que eleva a 17 el total de vuelos contratados con la compañía de Elon Musk, reveló la agencia estadounidense. La modificación del contrato de las misiones incluye operaciones en tierra, lanzamiento, actividades en órbita, regreso y recuperación, transporte de carga y la capacidad de servir como bote salvavidas para la tripulación mientras la nave permanezca acoplada a la EEI.

De igual forma inauguró en Puerto Rico el primer Centro de Información en español sobre la Tierra junto al local EcoExploratorio, que ayudará a buscar soluciones al cambio climático tras analizar datos de diversos desastres naturales de todo el mundo en los últimos 15 años.

América Latina y el Caribe alcanzó un hito en su transición energética al superar el millón de vehículos livianos electrificados, más de la mitad de ellos en Brasil, con más de 580.000 automóviles eléctricos, anunció la Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía (Olacde).

Con un registro de 1.016.034 unidades de vehículos 100 % eléctricos (BEV) e híbridos enchufables (PHEV) a junio de 2026 —impulsado por la incorporación de 285.785 unidades solo en el primer semestre—, la región evidencia una aceleración exponencial frente a las 17.541 unidades contabilizadas en 2020.