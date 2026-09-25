IA para expandir la mente sin sustituirla, a debate en Unesco antes de la llegada del papa

"La cuestión fundamental, desde el punto de vista tanto práctico como ético, es saber en qué condiciones podemos lograr que estas tecnologías amplíen el uso y la libertad, el criterio y la creatividad", dijo la subdirectora de la organización, Åsa Regnér, al abrir el evento, llamado Foro de la Unesco para la juventud en la era de la IA: una reflexión universal sobre 'Magnifica Humanitas'.

Y hay que hacerlo, advirtió Regnér, garantizando la protección de "los derechos y la dignidad de las generaciones jóvenes de hoy y de todos los que vendrán mañana".

La subdirectora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura advirtió que "a medida que los agentes de IA se vuelven más potentes, necesitamos, ante todo, fomentar la inteligencia humana" y que "la educación y la investigación científica son una forma de hacerlo, ya que la inteligencia humana es, evidentemente, la fuente de la innovación, pero también su marco y su motor".

Esa idea está presente tanto en el corazón del mandato de la Unesco, recordó Regnér, como en 'Magnifica Humanitas', la primera encíclica escrita por León XIV, en la que abordó la preservación de la humanidad en la era de la inteligencia artificial.

Por eso la IA será la gran protagonista de la cita que tendrá el pontífice esta tarde en la sede de la Unesco en París, tras haber aterrizado esta mañana en Francia y haber mantenido un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, dentro de la intensa agenda de un viaje apostólico de cuatro jornadas en las que también visitará Lourdes y Metz.

En la antesala de la llegada de León XIV, Regnér subrayó que en este debate es imprescindible incluir a los jóvenes, que ya usan la IA en su día a día, y no solo para escucharlos, sino para participar en la toma de decisiones.

Por eso la juventud tuvo un papel preeminente en las presentaciones y en los tres paneles de debate que se sucedieron en el foro previo a la recepción del papa, centrados en el papel de la IA en la educación, la protección de la creatividad y la innovación humanas y el futuro de la capacidad de agencia humana.

"El 62 % de ya está usando la IA en el mundo real, pero solo el 30 % ha recibido formación sobre cómo usarla. Aprender a usar la IA no puede solo significar aprender cómo hacer mejores 'prompts'", manifestó Maria-Liz Proveyer Llopiz, joven investigadora del Departament de Cultura de Aruba, citando datos de una encuesta de la Unesco realizada entre 4.000 jóvenes de 128 países.

En el foro también participaron expertos como la argentina Alejandra López Gabrielidis, investigadora del Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona, quien recordó que la fuente de la IA, aunque se caracterice ahora por la concentración de poder y la desigualdad, es en realidad los datos y el conocimiento cultural creado colectivamente por los humanos.

"Puede parecer radicalmente nuevo, pero no", aseveró, y llamó a poner en práctica cuestiones esenciales como citar y proteger la propiedad intelectual de los creadores.

De la "adicción" que generan estas tecnologías habló el director teatral francés Olivier Py, que llamó a no perder de vista este fenómeno frente al ruido generado recientemente por las especulaciones sobre "escenarios Terminator" en los que agentes de IA podrían acabar con la humanidad.

En su visita a la Unesco, que será la primera de un papa desde la que realizó Juan Pablo II en 1980, León XIV hará un recorrido por la sede -que incluye numerosas obras de arte- y mantendrá un encuentro con el director general de la organización, Jaled al Anani. A continuación pronunciará un discurso en el que, además de sobre la IA, se espera que hable también sobre la paz.