Desbaratan dos puntos de comercialización de drogas en Ypané

Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional desmanteló dos importantes focos de venta de estupefacientes al menudeo que operaban en la ciudad de Ypané.

La intervención se realizó a las 18:25 de este jueves en las zonas conocidas como Potrerito y Altos de Ypané y culminó con la detención de un joven de 19 años y de una mujer de 21 años. También se logró incautar cientos de dosis de crack, dosis de cocaína pura, casi medio kilo de marihuana, armas de fuego de fabricación casera y un fajo de billetes falsos en dólares.

Las intervenciones se pusieron en marcha a partir de denuncias de familias del barrio. Según reportaban vivian en zozobra por el flujo de adictos y asaltantes callejeros que acudían a estas viviendas.

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El agente fiscal Rodrigo Espíndola, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, lideró los allanamientos simultáneamente a las vivendas identificadas y lograron neutralizar cualquier intento de resistencia.

Crack, armas y 3.000 dólares en en el primer procedimiento

En el primer allanamiento, ejecutado en una vivienda sobre una calle sin nombre del barrio 29 de Agosto (Potrerito), los uniformados aprehendieron a Jordan Thiago Larroza Cabral, de 19 años, quien no contaba con antecedentes penales registrados.

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En el registro de las habitaciones, los intervinientes hallaron un total de 89 dosis de cocaína tipo crack, con un peso de 35 gramos, empaquetadas y listas para su comercialización directa al menudeo.

Junto a las dosis de droga, el personal policial requisó un revólver calibre 22 largo con tres cartuchos sin percutir que se encontraba parcialmente desarmado, además de dos machetes de fabricación casera.

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También se hallaron 30 billetes de 100 dólares americanos, totalizando USD 3.000 en moneda extranjera presumiblemente falsa. Toda la evidencia en efectivo fue remitida para su peritaje correspondiente en el laboratorio de Criminalística, al igual que los aparatos celulares que utilizaba el sospechoso para coordinar las entregas.

Escopeta “tumbera” y marihuana picada en la segunda vivienda

Minutos más tarde, la comitiva fiscal-policial irrumpió en una segunda vivienda ubicada en el barrio Altos de Ypané, donde se concretó la detención de Dalia Candela García Miranda, de 21 años. En el lugar, la prueba de campo arrojó resultado positivo a 467 gramos de marihuana picada, 26 dosis de crack acumuladas en 6,31 gramos, y una porción de cocaína en polvo que pesó 10,34 gramos.

Dentro de este segundo recinto, los agentes incautaron una balanza de precisión, utensilios con restos de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo en billetes de baja denominación (por un total de G. 374.000) e instrumentos de defensa ilegal, entre los que destaca una peligrosa escopeta de fabricación casera conocida como “tumbera”, cargada con un cartucho calibre 12 mm sin percutir.

Denuncias realizadas permitieron desbaratar estos puntos

El oficial inspector Jorge Barboza, del Departamento Antinarcóticos, remarcó la efectividad de las denuncias anónimas realizadas por la comunidad para guiar el trabajo de inteligencia.

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“Las dos viviendas tenían todas las características de ser verdaderos centros de expendio donde no solo se comercializaba droga a cualquier hora del día, sino donde también se reducían objetos robados en asaltos callejeros”, explicó el uniformado.

Por disposición del Ministerio Público, los dos detenidos permanecen bajo custodia policial y deberán prestar declaración indagatoria en las próximas horas.