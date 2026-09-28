La nave Starship ameriza con éxito después de su primer viaje orbital

La nave Starship ameriza con éxito después de su primer viaje orbital

Washington, 28 sep (EFE).- La nave Starship de SpaceX amerizó con éxito este lunes en el océano Pacífico frente a las costas de Chile tras su primer viaje orbital y después de que la empresa de Elon Musk decidiera reducir su recorrido, que estaba previsto inicialmente que realizara unas seis vueltas al planeta durante unas 10 horas.