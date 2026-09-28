La nave Starship amerizará antes de lo previsto frente a las costas de Chile

La nave despegó hacia las 8:49 hora de la costa este de Estados Unidos (12:49 GMT) desde Starbase, el complejo de SpaceX en el extremo sur de Texas, junto a la costa del golfo de México y cerca de la frontera mexicana, y tenía previsto amerizar unas diez horas después tras dar seis vueltas al planeta.

Sin embargo, Starship adelantó la maniobra de salida de órbita, que ya ha completado y tras la cual la nave se encuentra en trayectoria para reingresar en la atmósfera terrestre y amerizar en el Pacífico.

SpaceX calcula que su nave Starship realizará el amerizaje frente a Chile "más o menos" hacia las 12:00 hora de la costa este de Estados Unidos (16:00 GMT), unas tres horas después de despegar desde Texas, y no ha señalado cuántas de las seis vueltas a la Tierra alcanzó a dar.

Hasta ahora, las misiones de Starship habían amerizado en el Índico tras seguir deliberadamente trayectorias suborbitales pasivamente seguras para maximizar la seguridad pública y permitir la recopilación de datos durante vuelos reales.

La de hoy es un "hito enorme", subrayó SpaceX durante la transmisión en vivo.

Los expertos recalcaron que llegar a una órbita, pero especialmente, poder permanecer en ella dependía de la velocidad que conserve la nave, no tanto la altura alcanzada.