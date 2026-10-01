La 'superinteligencia' de Trump, lo nuevo de OpenAI y otros clics tecnológicos

Trump ordenó sustituir el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales de su Gobierno, y junto a los líderes de las tecnológicas estadounidenses -Sundar Pichai (Google), Elon Musk (XAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta) y Jensen Huang (Nvidia)- firmó un acuerdo voluntario para reforzar la seguridad de la IA mediante controles internos para vigilar capacidades y comportamiento de los modelos, especialmente frente a riesgos como ciberataques.

Anunció también una renovación de los servicios federales online apoyados por IA, con los que pretende que los usuarios puedan realizar trámites como solicitar pasaportes en 2027 y acceder a prestaciones públicas de manera eficiente, medidas dentro de una estrategia para desregularizar acelerar el uso de estos sistemas avanzados en la investigación científica, la medicina, la energía y la industria.

El condado de Palm Beach, en Florida, donde se encuentra Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, aprobó una moratoria de un año para la construcción de nuevos centros de datos, con el objetivo de elaborar una regulación permanente sobre sus efectos en el consumo de agua y electricidad, el ruido y las infraestructuras.

Ante la creciente oposición de los vecinos, los comisionados del Condado aprobaron por unanimidad prohibir la instalación de estos centros con una demanda eléctrica pico de 50 megavatios (MW) en la región.

OpenAI presentó en su conferencia DevDay los Dots, su nueva plataforma de agentes IA "siempre activos", personalizados, impulsados por su modelo GPT-6 Astra, para ejecutar tareas complejas de forma autónoma tanto en el entorno laboral como en la vida cotidiana, en medio de los temores sobre la ciberseguridad evidenciados en el freno de nuevos lanzamientos y protestas en la calle.

El consejero delegado de la tecnológica, Sam Altman, defendió que la evolución de la IA debe concebirse como un nuevo "Renacimiento" creativo y de descubrimiento, rechazando comparaciones con una "Revolución Industrial" que reduzca a los trabajadores a meros engranajes de un sistema de producción.

Nvidia presentó una nueva plataforma abierta de ciberseguridad, diseñada para supervisar a los agentes autónomos de IA y evitar que operen fuera del control de sus desarrolladores, una iniciativa que surge tras varios incidentes recientes en los que modelos avanzados escaparon de sus entornos de prueba e infiltraron sistemas corporativos y gubernamentales sin autorización.

La solución, llamada NVIDIA Open Agent Safety Platform, integra las tecnologías OpenShell y Sentry, y cuenta con el respaldo de más de un centenar de socios de la industria como Microsoft, JPMorgan Chase, Perplexity o Accenture.

Anthropic, creadora de Claude, advirtió a potenciales inversores antes de su salida a bolsa de que su tecnología puede plantear "riesgos existenciales para la humanidad", según informó el Financial Times.

La advertencia se conoció días después de que su consejero delegado, Dario Amodei, hablara ante la ONU sobre los riesgos asociados a los modelos de IA y los calificara como el problema de "seguridad global más importante al que se enfrenta el mundo hoy".

La empresa de alquileres Airbnb anunció nuevas funciones de IA para planificar viajes y compartir recomendaciones entre amigos y familiares, además de nuevos servicios como comida a domicilio y lavandería.

Entre las novedades figura un mapa interactivo con el que los usuarios pueden consultar dónde han viajado sus contactos, funciones que la compañía presenta como una forma de "simplificar" las distintas etapas de los viajes y ampliar sus servicios.

La Universidad de Stanford enfrenta críticas por alterar con IA una fotografía de tres estudiantes utilizada en un cartel publicitario de Stanford Residential & Dining Enterprises.

Según los reportes sobre el caso, la imagen modificó la apariencia de dos estudiantes y sustituyó a uno de ellos, Billy Ramirez, por una mujer negra generada con IA. El caso ha generado cuestionamientos sobre el uso de estas herramientas y el cumplimiento de las propias políticas de la universidad.