Grau denuncia que Municipalidad de Asunción “maquilla” balances para pedir más plata

El concejal de Asunción Álvaro Grau calificó la aprobación relámpago del Presupuesto 2027 como un paquete “inflado, ilegal y plagado de mañas contables”. Según sustuvo, está diseñado para tapar el multimillonario agujero financiero que deja la administración saliente.

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En entrevista con el programa Mesa con EVP por ABC TV, el edil opositor explicó las razones de fondo por las cuales votó en contra de esta maniobra. Grau sostuvo que el proyecto aprobado eliminó arbitrariamente la cuenta de “saldos de bonos”, un instrumento técnico obligatorio que permite a la Junta controlar y auditar que el dinero prestado por los bancos y la bolsa de valores se destine efectivamente a las obras aprobadas y no desaparezca en gastos corrientes o salarios.

“Sacan esa cuenta de la contabilidad para que la ciudadanía no pueda dimensionar el pozo sin fondo que dejan en la municipalidad”, aseveró.

Impuestos al Botánico y a las plazas públicas

La denuncia más escandalosa expuesta por Grau radica en el inflado deliberado de la cartera de morosos de la comuna para proyectar un falso estado de solvencia financiera ante los acreedores.

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El concejal reveló cómo la administración municipal dibujó balances, haciendo figurar a parques y espacios públicos como deudores de tasas e impuestos, algo prohibido expresamente por ley. En ese esquema, el Jardín Botánico aparece figurando con una supuesta deuda con el municipio de G. 21.000 millones, el Parque Carlos Antonio López con G. 12.000 millones y hasta la Plaza Herminio Giménez con casi G. 700 millones.

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“Eso es un maquillaje financiero puro y duro. En el sector privado se llama conducta conducente a la quiebra o estafa. Vos no podés fraguar balances diciendo que tenés por cobrar cerca de 100 millones de dólares de tus propias plazas para ir al banco a pedir más préstamos”, criticó Grau.

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El concejal ironizó sobre la locura administrativa de este dibujo contable y recordó que la propia municipalidad llegó a notificarse judicialmente a sí misma por estas supuestas deudas. “Anike en el Botánico le hayan llevado la notificación al carpincho o al gua’a. Es una bolaterapia armada para mentirle a las casas de bolsa”, sentenció.

Bomba de tiempo: Intereses de bonos y proveedores del año 96

Grau precisó que de la mega deudas de G. 855.000 millones emitida en bonos durante los últimos años, para el mes de marzo de 2027 vence un pago de G. 191.000 millones únicamente en concepto de intereses, sin tocar un solo guaraní del capital.

Sumando los compromisos acumulados hasta el año 2035, el pueblo asunceno terminará pagando G. 1,9 billones. A esto se le suma el hallazgo en la mesa de transición de facturas pendientes con proveedores que datan del año 1996, pese a que en el 2021 se hizo un endeudamiento de G. 270.000 millones que debía liquidar esos pasivos históricos.

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El edil cuestionó además la contradicción del presupuesto aprobado, donde pese al promocionado retiro voluntario de funcionarios, el rubro de salarios para el 2027 registra un aumento injustificado de G. 1.100 millones.

Asimismo, recordó que la Comuna pisotea sistemáticamente la Ley Orgánica Municipal que exige gastar como máximo el 40% en salarios y destinar el 60% a obras, invirtiendo esa relación por completo.

Grau adelantó que una vez habilitado el ejercicio fiscal en enero de 2027, la nueva Junta Municipal deberá entrar con bisturí en mano para corregir, sanear el presupuesto, reinsertar los saldos de bonos e iniciar auditorías profundas que terminen en la Justicia ordinaria.