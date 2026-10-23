Hambre Cero: MEF anuncia transferencias por obligaciones de agosto ante reclamo de proveedores

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé transferir desde esta semana los recursos para cubrir las obligaciones de Hambre Cero que las gobernaciones registraron hasta agosto, anunció el ministro Óscar Lovera.

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, anunció nuevas transferencias para Hambre Cero, tras las consultas sobre deudas denunciadas por proveedores del programa.

Según explicó, el mes pasado el MEF canceló todas las obligaciones que las gobernaciones habían registrado hasta julio. La próxima semana prevé cubrir las registradas hasta agosto.

Lovera habló con distintos medios después de la defensa del presupuesto 2027 de su institución ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP). También respondió sobre el efecto de la baja del dólar en la recaudación y las restricciones para ampliar los gastos del próximo año.

En el caso de Hambre Cero, aclaró que el sistema del MEF depende de la información que cargan las gobernaciones y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). “Conforme a los registros administrativos que está proveyendo cada una de las gobernaciones, prácticamente estamos al día”, afirmó.

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Hambre Cero: MEF revisará posibles demoras en los pagos

Durante la entrevista, los periodistas mencionaron un reclamo de proveedores por una deuda de US$ 120 millones desde julio. Lovera no confirmó ese monto ni precisó cuánto transferirá el MEF la próxima semana.

Tampoco detalló si el desembolso anunciado cubrirá la totalidad del reclamo. Su respuesta se centró en las obligaciones que las gobernaciones incorporaron a los registros administrativos.

Ante la consulta sobre el origen de los atrasos, mencionó posibles cuestiones operativas, aunque no identificó una causa concreta. “Vamos a revisar eso con los respectivos equipos”, expresó.

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Baja del dólar reduce el crecimiento de los ingresos tributarios

Lovera reconoció que la caída del dólar afecta los ingresos aduaneros y contribuye a una menor expansión de la recaudación tributaria.

El MEF había previsto un crecimiento de alrededor del 8% para este año, pero hasta septiembre el aumento fue de 2,3%. Según el ministro, esa diferencia presiona al Tesoro y dificulta el cumplimiento de los gastos programados.

No precisó cuánto dinero dejó de ingresar por el comportamiento del tipo de cambio. Explicó que el efecto requiere una evaluación a partir del seguimiento mensual de los ingresos.

Sobre una posible intervención del Banco Central del Paraguay (BCP), indicó que la entidad atribuye el comportamiento del dólar a las transacciones del mercado y no observa indicadores que justifiquen esa medida. “El Banco Central ya nos informó que no ve situaciones de carácter especulativo”, señaló.

Diez gremios piden reunión por la caída del dólar

El ministro confirmó que el martes recibió una nota de diez gremios que solicitaron una reunión con el Equipo Económico Nacional. El pedido surgió ante el impacto que esos sectores atribuyen a la baja del dólar sobre la producción.

Los integrantes del equipo económico ya conversaron sobre la solicitud y prevén recibir a los representantes la próxima semana. Lovera no adelantó medidas concretas.

Para 2027, admitió que el comportamiento cambiario podría afectar de nuevo a los ingresos públicos. A la vez, expresó la expectativa de resultados más positivos en la recaudación si el efecto de ese comportamiento ya se refleja en las cifras de 2026.

Durante su respuesta, mencionó una referencia de alrededor de G. 6.000 para el tipo de cambio y señaló que la cotización actual ya era inferior a ese nivel. No presentó una estimación del impacto fiscal para el próximo año.

Presupuesto 2027: nuevos gastos exigirán recortes en otras áreas

Ante las consultas sobre pedidos adicionales de distintas instituciones, Lovera sostuvo que el proyecto presentado al Congreso refleja los recursos que el Estado podrá financiar en 2027.

Los periodistas mencionaron solicitudes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público (Fiscalía), además de otros reclamos, por más de US$ 220 millones para el próximo año. El ministro respondió que cualquier ampliación deberá surgir de una reasignación dentro del mismo presupuesto.

Eso significa que, para aumentar los recursos de un área, será necesario reducir los de otra. “El presupuesto que nosotros presentamos es el presupuesto que puede ser financiado durante el año 2027”, afirmó.

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Salud: sin recursos para el reclamo de US$ 140 millones

Lovera descartó espacio en el presupuesto 2027 para un pedido de US$ 140 millones destinado a 26.000 funcionarios de la salud que no son médicos, según las cifras expuestas durante la consulta.

El ministro señaló que el MEF y Salud mantuvieron conversaciones sobre la carrera sanitaria, incluso durante las negociaciones con los médicos. Sin embargo, sostuvo que el escenario financiero del próximo año impide atender ese reclamo. “Para el 2027, en el escenario que tenemos, es imposible”, respondió.

Planteó que en 2028 podría existir margen para otros sectores. Esa posibilidad quedó sujeta a que el presupuesto de Salud de 2027 logre responder a las necesidades de medicamentos e insumos de la población.

Salud prevé cancelar atrasos y destinar recursos a nuevas compras

El proyecto de presupuesto del Ministerio de Salud para 2027 incorpora una autorización para cancelar obligaciones atrasadas, explicó Lovera. Para ello, el Estado se endeudará por US$ 1.900 millones.

El objetivo es que el dinero asignado a la adquisición de medicamentos e insumos pueda utilizarse para nuevas compras, sin la carga de compromisos anteriores.

Sobre la respuesta a las demandas de los médicos, explicó que Salud obtuvo precios más bajos en nuevas adjudicaciones respecto de los contratos vigentes. Esa diferencia liberó recursos sin reducir las cantidades previstas para el próximo año.

Consultado sobre el equipamiento de nuevos hospitales de gran tamaño, el ministro aseguró que el trabajo ya está en marcha y afirmó que no forma parte del Presupuesto General. No detalló la fuente de financiamiento ni los montos.

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Caja Fiscal: transferencias para jubilados subirán 20% en 2027

Lovera explicó que la previsión de transferencias para jubilados contempla un crecimiento del 20% en 2027. Una parte corresponde a la actualización del 5% por el salario mínimo y otra, a las solicitudes de jubilación presentadas ante el MEF.

Según el ministro, al inicio del año hubo numerosos pedidos ante la incertidumbre sobre el proyecto de reforma. Aclaró que la jubilación dependerá de que cada beneficiario cumpla los requisitos y decida renunciar al cargo.

La Caja Fiscal cuenta con poco más de 70.000 beneficiarios y alrededor de 180.000 aportantes, de acuerdo con las cifras que citó. Los contratados aportan desde julio.

No precisó cuántas jubilaciones nuevas se registraron. Indicó que el equipo técnico realiza un seguimiento mensual de los resultados.

Reforma de la Caja Fiscal contiene menos el déficit previsto

La propuesta original del MEF buscaba contener el déficit de la Caja Fiscal en un 60%, pero ese alcance se redujo al 21% con la reforma aprobada, según Lovera.

El déficit es la diferencia que aparece cuando los gastos superan a los ingresos. El ministro aclaró que el planteamiento inicial tampoco pretendía eliminarlo por completo, debido al tamaño del ajuste que habría requerido. “El nivel de ajuste que se debería hacer iba a ser demasiado significativo”, explicó.

Añadió que los excedentes del sector administrativo aún permiten cubrir a los sectores civiles con déficit. Esos recursos están depositados en el Banco Central o invertidos, pero no brindó más detalles al respecto.

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Deuda y jubilaciones concentran el 98% del presupuesto del MEF

El 98% del presupuesto del Ministerio de Economía corresponde a compromisos del Estado, como el pago de la deuda pública y las jubilaciones, señaló Lovera.

El 2% restante cubre el funcionamiento de la institución y está vinculado principalmente al sostenimiento y la profesionalización del personal. El ministro aseguró que el proyecto refleja las necesidades del MEF para 2027 y expresó su expectativa de apoyo del Congreso.

La institución tiene alrededor de 1.450 funcionarios. Aunque los varones son mayoría en el total del personal, Lovera indicó que la participación femenina es mayor en los niveles superiores y gerenciales, así como en los mandos medios.

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Reuniones con organismos internacionales y tenedores de bonos

Lovera también se refirió a su viaje a Tailandia para las asambleas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Destacó que el presidente del BCP, Carlos Carvallo presidió la asamblea, con participación de las máximas autoridades de ambos organismos. Describió ese hecho como histórico para el país.

Según explicó, las reuniones permitieron conversar sobre el apoyo que esas instituciones pueden ofrecer ante los desafíos nacionales. El MEF también mantuvo contactos con inversores que poseen bonos paraguayos para explicarles la situación actual de la economía. No anunció acuerdos concretos ni montos de financiamiento.