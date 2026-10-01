Singapur abre centro para desarrollar robots con IA que actúen como guardias de seguridad

HTX, la agencia de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Interior singapurense, informó este jueves en una nota de prensa de la apertura del gubernamental Centro de Robótica Humanoide (H2RC), una instalación donde serán entrenados los futuros agentes no humanos.

"Los humanoides serán entrenados para aumentar las capacidades de los agentes humanos en la realización de tareas rutinarias, físicamente exigentes o peligrosas, permitiendo que los agentes se concentren en trabajos que requieren juicio, empatía y discreción, al mismo tiempo que se los mantiene a salvo", dice el escrito.

La agencia explicó que, además de explosivos, los robots también serán entrenados en el manejo de otros materiales peligrosos (como químicos o sustancias radioactivas) y en el registro de celdas penitenciarias en busca de contrabando.

La HTX prevé construir "entornos realistas y maquetas detalladas" para los entrenamientos de estas máquinas, que serán sometidas a "rigurosas pruebas de ciberseguridad y fiabilidad" antes de ser desplegadas, sin que se conozca el número de humanoides que esperan construir o incorporar a la fuerza pública de la isla.

La meta es "multiplicar la fuerza (de respuesta a emergencias y orden público) y mantener a Singapur a salvo y seguro", añade el escrito.

Por su parte, el ministro de Justicia y viceministro de Interior de Singapur, Edwin Tong, remarcó que los robots realizarán tareas definidas "de manera segura y confiable" en la ciudad-Estado, uno de los lugares más caros del mundo para vivir y con uno de los PIB per cápita más altos del planeta.

Singapur, gobernada de manera semiautocrática por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia de Malasia en 1965, firmó en septiembre junto a otros 21 países un documento que pide que el desarrollo de la IA esté siempre supervisado por humanos.

En aquella declaración, los países manifestaron su preocupación al considerar que la IA "plantea graves riesgos para la seguridad y la protección si no se gestiona adecuadamente", en medio de descubrimientos sobre infiltraciones autónomas de agentes virtuales en el ámbito público y privado.