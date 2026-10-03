Elecciones Municipales: inspeccionan a grupo sospechoso de portar armas rumbo a Quyquyhó

Previo a las elecciones municipales, previstas para mañana, unas 15 personas que viajaban en una unidad de transporte con destino a Quyquyhó fueron retenidas momentáneamente esta tarde en el acceso a este municipio.

El grupo fue interceptado durante un operativo policial montado por el Departamento de Investigaciones Regional de Paraguarí, dependiente de la Dirección de Hechos Punibles, con apoyo de efectivos policiales de la comisaría local.

El procedimiento se realizó tras recibir información de que el grupo se trasladaba con destino a Quyquyhó y que estaría transportando armas en una unidad de transporte junto con otras personas.

Uno de los responsables del grupo, Martín Sanabria Escobar, manifestó que fueron contratados por una persona a quien identificó como Carlos Riveros, quien supuestamente se había adelantado en su automóvil.

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Supuesta seguridad para candidata

Según los primeros datos recabados durante el procedimiento, las personas integrarían el denominado “Escuadrón Rojo” y habrían sido reclutadas en distintos distritos para brindar, presuntamente, seguridad a la candidata a intendente de la ANR, Ruth Mercedes Medina.

Sin embargo, posteriormente, Sanabria Escobar habría cambiado su versión y manifestó que fueron contratados para brindar seguridad durante la jornada electoral de mañana a la candidata a intendente por el PLRA, Carolina Benítez.

Esta versión fue desmentida por Benítez, quien afirmó que ella no contrató a ninguna persona para que la custodie, aunque señaló que tomará precauciones ante lo que está aconteciendo.

La candidata colorada, Ruth Mercedes Medina, no respondió a las llamadas telefónicas, por lo que no fue posible acceder a su versión.

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Operativo policial

El jefe del Departamento de Investigación Regional de Paraguarí, comisario César Franco, explicó que la Policía recibió información sobre un grupo de aproximadamente 15 personas que se estaría trasladando hacia Quyquyhó y que presuntamente llevaría armas.

El comisario señaló que Sanabria Escobar fue ubicado dentro de una unidad de transporte de pasajeros de la empresa Lago Ypoá, por lo que se procedió a solicitarle que descendiera junto con sus acompañantes.

Los agentes procedieron a identificar a todos los integrantes del grupo y, tras verificar que no registraban antecedentes, las personas fueron liberadas.

El comisario Franco indicó que, pese a la liberación, los integrantes del grupo serán monitoreados por agentes de investigación, con el objetivo de determinar el motivo de su traslado hasta Quyquyhó.

Asimismo, señaló que efectivos policiales de la zona ya fueron alertados sobre la presencia del grupo y permanecerán atentos a sus movimientos durante la jornada electoral.