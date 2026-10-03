El temporal obliga a postergar el segundo tiempo entre Libertad y Recoleta

El encuentro comenzó con un Libertad incisivo que dio el primer golpe con un “gol de vestuario”. La jugada nació de la gran visión de Federico Carrizo, este desde su propio terreno, detectó que Elvio Vera le marcó el pase. Con un preciso trazo largo, el argentino dejó con ventaja al ex Sportivo Ameliano, quien le ganó la espalda a Marcos Pereira con una carrera vertical, y sacó un derechazo cruzado y rasante; aunque salió algo mordido, fue sumamente eficiente, venciendo la estirada de Óscar Toledo para estampar el balón junto al poste derecho.

Tras la apertura del marcador, Recoleta FC asumió el control de las acciones. Quizás favorecido por su conocimiento del césped sintético —previamente castigado por una intensa lluvia y una considerable caída de granizos que retrasó el inicio del compromiso por quince minutos—, el “Canario” se adueñó del trámite impulsado por la necesidad y su adaptación al terreno. Del otro lado, Libertad comenzó a mostrarse incómodo, falto de fluidez y sin poder sostener la posesión del balón.

Superado el primer cuarto de hora, el elenco dirigido por Jorge González Frutos encontró el merecido empate. La jugada reflejó la vocación ofensiva del local: el zaguero Lucas Mozón se sumó al ataque, combinó por la izquierda con Pedro Ríos y avanzó por el andarivel para ganar la línea de fondo. Desde allí, envió un centro al punto penal, donde Aldo González conectó un impecable y colocado cabezazo que superó la estirada de Rodrigo Morínigo, quien mientras se lanzaba observaba cómo la pelota se metía en su ángulo superior izquierdo.

La casi nula celebración del autor del gol —quien rápidamente fue a buscar el balón al fondo del arco para llevarlo al centro del campo— evidenció la urgencia de Recoleta por ir por más. El conjunto amarillo mantuvo su dominio y generó un par de ocasiones de peligro. La más clara volvió a tener como protagonista a Aldo González, quien, recostado sobre la izquierda, asistió con el revés del botín derecho para dejar a Wilfrido Báez perfilado de frente al arco, este sacó un derechazo cruzado y rasante que pasó rozando el poste derecho de Morínigo.

En la etapa complementaria, apenas los protagonistas volvieron al terreno de juego, reapareció la intensa lluvia acompañada de fuertes ráfagas de viento que se prolongaron durante varios minutos. Ante la falta de capacidad de absorción del césped sintético, la cancha se inundó rápidamente, volviendo el campo de juego impracticable para el fútbol y obligando al árbitro Carlos Paul Benítez a suspender las acciones. La segunda mitad se reanudará este lunes a las 10:00.