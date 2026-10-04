ANDE activa código rojo tras temporal: varias líneas quedaron fuera de servicio

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) dispuso la activación del Código Rojo de Apoyo de Emergencia ante la inestabilidad atmosférica registrada y los daños causados por las tormentas del sábado 3 de octubre, con el objetivo de garantizar una atención más rápida y eficaz a los reclamos.

Para hacer frente a la contingencia, la empresa estatal convocó e incorporó a 40 cuadrillas adicionales. Estos equipos operativos se sumaron al personal de guardia habitual, con la directiva de trabajar sin descanso y de manera ininterrumpida hasta lograr el restablecimiento total de la energía eléctrica.

Según el reporte oficial de la institución, entre las 18:38 y las 23:19 del sábado, un total de 61 líneas de 23.000 voltios quedaron fuera de servicio en toda el área metropolitana, como consecuencia directa de las ráfagas y el granizo. De acuerdo con el último reporte, técnicos ya han logrado normalizar el funcionamiento de 48 de estos alimentadores.

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Zonas afectadas por los cortes

Pese al avance sostenido de los trabajos, la ANDE informó poco después de la medianoche que el sistema registraba 13 líneas de distribución eléctrica pendientes de reposición. Los especialistas se encuentran en terreno verificando estos tramos específicos para su pronta normalización.

La caída de estas redes afecta actualmente el suministro de varios barrios de la capital, Asunción, así como a usuarios de las ciudades de Capiatá, Areguá, Itá, Nueva Italia, Lambaré, Luque, Limpio y Villeta (en la zona de Naranjaisy).

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La institución apela a la paciencia y comprensión de la ciudadanía frente a los inconvenientes generados por el clima.

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