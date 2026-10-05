El Concejo de Nueva York sienta a OpenAI, Google y Meta para evaluar los riesgos de la IA

La convocatoria, que empezará a las 11:00 hora local (15:00 GMT) e impulsada por la presidenta del Concejo, Julie Menin, exige a las firmas tecnológicas detallar sus protocolos de seguridad y pronunciarse sobre una batería de iniciativas legislativas con las que la metrópoli busca liderar la regulación de estos modelos.

De acuerdo con CNBC, Anthropic enviará a Logan Graham, jefe de su equipo Frontier Red Team, mientras que OpenAI estará representada por Morgan Dwyer, directora de desarrollo de políticas y operaciones de la compañía.

También asistirán Alice Friend, directora de políticas de IA y tecnologías emergentes de Google, y Shane Cahill, director de políticas de IA para legislación de Meta, agrega la cadena.

Entre las medidas más destacadas del paquete en debate figura una norma que obligaría a los modelos de IA desplegados o comercializados en la ciudad a contar con validaciones de terceros y con un mecanismo técnico que permita su desconexión o apagado manual por parte de un operador humano, bajo multas civiles de hasta 25.000 dólares.

Asimismo, los legisladores locales proponen multas de hasta 2.500 dólares por cada representación manipulada de cargos públicos y candidatos mediante audio, fotografía o video generados con IA, cuando estos hayan notificado previamente que no autorizan ese uso.

Se trata de una audiencia de supervisión del pleno del Concejo, en la que los legisladores examinarán los riesgos asociados a los sistemas de IA y las medidas de seguridad, en el marco de un paquete de propuestas legislativas que incluye mayores obligaciones de seguridad y transparencia para estas empresas.