Corea del Sur logra poner 15 satélites en órbita gracias a su cohete espacial Nuri

Cinco de los satélites formarán parte de la primera constelación nacional del país asiático, bautizada como NEONSAT, y que una vez operativa podrá tomar imágenes de la península coreana más de tres veces al día, recoge la agencia local de noticias Yonhap.

El quinto cohete Nuri despegó, con sus 15 satélites a bordo, en torno a las 12.25 hora local (03.25 GMT) desde el Centro Espacial Naro de la localidad de Goheung, al suroeste de Seúl.

Además de los NEONSAT, el vehículo desplegó diez microsatélites CubeSat.

Está previsto que el Nuri, que no es reutilizable, permanezca en órbita antes de regresar a la atmósfera terrestre y desintegrarse.

Corea del Sur planea completar su constelación NEONSAT, que contará con diez microsatélites, el año que viene, con el sexto lanzamiento del cohete.

Desde 2010 el país ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo del Nuri, cuyo diseño, producción, equipamiento y testeo se ha realizado íntegramente en suelo nacional.

El éxito de este quinto vuelo consolida la capacidad de Seúl para operar un vehículo espacial plenamente desarrollado a nivel local capaz de transportar y desplegar carga útil en la órbita deseada.