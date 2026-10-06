Video: concejal electo denuncia red de coimas y ocultamiento de documentos en Asunción

El concejal electo por la capital, Maximiliano Seiferheld, irrumpió en las oficinas de la Dirección de Defensa del Consumidor, de la Municipalidad de Asunción, para exigir la entrega inmediata de una serie de actas de fiscalización correspondientes a controles realizados a comercios, bares, casinos y restaurantes de la capital.

Según el edil entrante, dichos documentos estarían siendo retenidos y ocultados intencionalmente para evitar que salgan a la luz cobros indebidos de coimas que jamás ingresaron a las arcas comunales.

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La grave acusación apunta de forma directa al actual director del área, Guido Benítez, quien se negó rotundamente a entregar la documentación requerida bajo el argumento de que todo pedido debe tramitarse por la vía escrita formal.

Ante la negativa, Seiferheld encaró al funcionario y todo quedó registrado en video. Según denunció el propio concejal electo en comunicación con ABC, las actas labradas no fueron derivadas al Juzgado de Faltas Municipal, lo que habría permitido “arreglar” las multas en el camino y desviar el dinero de los contribuyentes hacia bolsillos particulares.

Documentos en peligro de desaparecer

La urgencia del procedimiento llevado a cabo por Seiferheld responde a información arrimada por funcionarios de la propia Municipalidad. Se trata de una caja de documentos que apareció semanas atrás en el despacho del director, y que podría desaparecer para eliminar todo tipo de evidencia.

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Según el concejal entrante, la prisa por acceder a este material radica en resguardar la evidencia antes de la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno liderado por la virtual intendenta Soledad Núñez, fijada para el próximo 3 de noviembre.

“Nos negaron los documentos porque son la prueba clave de todo lo que afanaron; si esperamos a asumir, estos papeles van a desaparecer”, aseveró el futuro concejal.

Durante la acalorada discusión registrada en el edificio municipal, Seiferheld señaló que la gestión de Benítez responde directamente a las directrices políticas de Carlos Morel.

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Como parte de los antecedentes que respaldan la existencia del esquema de extorsión a comerciantes, el concejal electo reveló la existencia de un audio en el administrador de un conocido frigorífico admite haber depositado una coima de 6 millones de guaraníes en una seccional vinculada a esta rosca política para aparentemente evitar la clausura o sanción de su establecimiento, configurando un claro hecho punible de cobro indebido de honorarios.

Acciones judiciales en marcha

Seiferheld anunció que promoverá acciones judiciales durante los próximos días para obtener dicha documentación en disputa. El abogado y concejal electo lamentó que se pretenda utilizar el formulismo administrativo para obstaculizar el acceso a datos que son de carácter estrictamente público.

Intentamos contactar con el director de Defensa al Consumidor, Guido Benítez, para tener su versión de los hechos, pero no logramos retorno de los mensajes ni llamada telefónica.