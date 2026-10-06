Olimpia rescata un empate ante Nacional y comparte la cima con Libertad

Olimpia y Nacional igualaron 1-1 en un intenso partido disputado en el estadio Defensores del Chaco, por el cierre de la 13ª fecha del torneo Clausura. Orlando Gaona Lugo adelantó a la Academia en la primera mitad, mientras que Hugo “Tanque” Sandoval, de cabeza, estableció la paridad en el complemento. El Decano reaccionó en el tramo final y terminó buscando el triunfo.

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En un partido de trámite equilibrado y con pocas situaciones claras, Nacional encontró espacios para golpear de contragolpe. La jugada nació de una recuperación de Fabrizio Jara sobre Franco Alfonso quie no tuvo el oficio para sostener el balón –se notó la ausencia de Richard Ortiz– en el mediocampo.

Ignacio Bailone encabezó la transición con velocidad y, al llegar a tres cuartos de cancha, habilitó con precisión a Orlando Gaona Lugo. El atacante controló y definió con categoría, colocando el balón junto al palo derecho de Sebastián Lentinelly para establecer el 1-0.

⚽️¡EL CAPITÁN! Orlando Gaona Lugo abrió la cuenta en el Defensores del Chaco.



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Sobre el cierre de la primera etapa, Olimpia tuvo su oportunidad más clara. Rubén Lezcano aprovechó una pérdida de Fabrizio Jara, quedó perfilado de frente al arco y sacó un zurdazo rasante que exigió a Gerardo Ortiz. El arquero tricolor respondió recostándose sobre su izquierda y desvió el remate, pero quedó sentido tras la acción y tuvo que abandonar el campo en ambulancia hasta un centro asistencial. Elías Villar ingresó en su reemplazo.

Olimpia adelantó sus líneas en el complemento en busca del empate y encontró la solución mediante la pelota parada. Cerca del último cuarto de hora, Richard Sánchez, recién ingresado, ejecutó un tiro de esquina cerrado hacia el corazón del área.

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Hugo Sandoval se impuso en las alturas, ganó la posición dentro del área chica y conectó un potente cabezazo que superó a Villar –quien dudó y no salió– y terminó junto al palo derecho para el 1-1.

⚽️ Con el gol de Hugo Sandoval, Olimpia igualó el marcador ante Nacional.



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El empate dejó al Decano con sabor a poco por su reacción en el tramo final, mientras que Nacional se llevó un punto después de haber estado en ventaja durante buena parte del partido.

Olimpia mantiene así su condición de protagonista en la lucha por la cima, aunque volvió a dejar puntos en el camino en una fecha en la que necesitaba sumar de a tres.