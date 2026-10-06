Caso Rivas: La FIA se hace eco de cómo un título de abogado falso burló el control en Paraguay

La Federación Interamericana de Abogados (FIA) emitió un pronunciamiento oficial sobre la grave situación institucional ocurrida en Paraguay. El organismo internacional manifestó su preocupación luego de confirmarse que una persona, Hernán Rivas, logró integrarse y presidir un órgano constitucional de control del Estado utilizando un título falso y simulando una profesión que no posee.

Para la entidad internacional con sede en Washington, la principal gravedad del caso no se limita a la conducta individual del protagonista, sino hace hincapié a la forma en que se burlaron los mecanismos de seguridad de la Constitución de Paraguay de 1992.

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La FIA remarcó que la vulneración de estos filtros estatales permitió que una persona sin los requisitos legales ejerciera la presidencia del organismo encargado de juzgar a jueces y magistrados. Desde ese cargo, asumió el poder de decidir sobre la carrera, la trayectoria y el prestigio profesional de los miembros del Poder Judicial.

Lección para el Estado de Derecho en las Américas

El gremio aclaró que su pronunciamiento no busca interferir en el proceso judicial en curso ni juzgar a la persona involucrada. La intención central del documento es promover una reflexión sobre las lecciones que este suceso deja para la protección del Estado de Derecho y la independencia de la justicia.

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Finalmente, la FIA enfatizó que no puede permanecer indiferente ante hechos que golpean la institucionalidad republicana. Por ello, hizo un llamado directo a abogados, jueces, magistrados y operadores del sistema de justicia a mantenerse alertas para resguardar la calidad democrática en toda la región.