“Gringo” Benítez evita hablar de “traición” y dice que colorados serán contralores de Sole Núñez

El concejal colorado electo Gerardo “Gringo” Benítez, el más votado en las elecciones municipales de Asunción, evitó referirse a las razones de la derrota de la ANR frente a la opositora Soledad Núñez. Consultado sobre los dichos del candidato colorado derrotado, Camilo Pérez, quien aseguró haber “sufrido una traición” de los concejales, prefirió no opinar.

Benítez habló en el programa “Mesa con EVP”. Dijo que este es “un momento de análisis” y de “retraimiento” para valorar “qué ocurrió” y “qué nos faltó”. Aclaró que no quiere hablar de “inconductas” a pocas horas de los comicios.

El edil sostuvo que primero deben analizarse las equivocaciones cometidas. Añadió que también hay que comprender el mensaje de la ciudadanía.

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“Una ANR en función contralora”

Según Benítez, los votantes pidieron una ANR “en función contralora y legislativa”. Por eso, afirmó, la bancada colorada asumirá el rol de contralora de la gestión de Núñez en la Municipalidad.

Consultado sobre si hubo voto castigo, no lo admitió ni lo descartó. Prefirió tomarse “un pequeño tiempo” esta semana para charlar con sus colegas. Su objetivo, dijo, es identificar “qué promesa o proyecto no satisfizo al electorado”.

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Describió al asunceno como un votante “muy demandante”. Recordó que Asunción es la ciudad con más alternancia en su gobierno municipal. Para él, eso demuestra madurez política.

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“Insultar la inteligencia del ciudadano”

El concejal rechazó el mito de que la gente vota “por una empanada, por un chorizo o por un pancho”. Según dijo, los resultados lo desmienten con “hechos concretos”. Afirmó que sostener lo contrario es “insultar la inteligencia del ciudadano”.

Agregó que el partido hará un “autoanálisis” y una “autorreflexión” entre todos los actores. Propuso sacar conclusiones y llevar adelante planes que beneficien a Asunción.

Dijo que harán “autocrítica, si la hubiera” sobre una gestión en la que, por ser nuevos, no tuvieron participación.