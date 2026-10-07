Soai destaca el nivel "excepcionalmente alto" de la investigación química en Japón

"En un plano más general, y refiriéndome al campo de la química orgánica sintética en Japón (...) cabe destacar que el nivel general en Japón es excepcionalmente alto. Estamos rodeados de colegas que realizan investigaciones de primer nivel y considero que fue precisamente en este entorno donde pude alcanzar los resultados de mi propio trabajo", dijo Soai en una rueda de prensa en Tokio.

El investigador, de 76 años y profesor emérito de la Universidad de Ciencias de Tokio, fue premiado por su papel en la solución al misterio de la asimetría química, lo que ha revolucionado el desarrollo de productos farmacéuticos, agrícolas, aromas, fragancias y nuevos materiales.

Durante la rueda de prensa, Soai explicó que el misterio "aún no se ha resuelto por completo".

"Quedan aspectos fascinantes por conocer, o más bien, aspectos que seguramente existen y aguardan ser descubiertos. Espero seguir contribuyendo al avance de la investigación en este campo, por modesta que sea mi aportación", aseguró.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, destacó en redes sociales su "orgullo" por el logro de su compatriota, el segundo japonés consecutivo en ser galardonado con el Nobel de Química, tras el premio a Susumu Kitagawa en 2025.

"Espero que el señor Soai continúe dedicándose con ahínco en el futuro, junto con su distinguida trayectoria, para el mayor desarrollo de la investigación académica de nuestro país", escribió la mandataria en su cuenta de la red social X.

Soai describió en 1995 la primera reacción con potencial para convertirse en homoquiral y, ocho años después, presentó una reacción en la que sólo se formaba una de las dos imágenes especulares posibles, "una hazaña que nadie, a parte de la propia vida, había logrado antes", sostuvo la Academia sueca al anunciar el premio.

La "reacción Soai", considerada uno de los experimentos químicos más elegantes de la historia, despertó un nuevo entusiasmo en investigadores interesados en los orígenes de la vida y que intentan repetir sus logros para producir aminoácidos homoquirales y azúcares.