Cerro Porteño señala a cinco jugadores tras el papelón ante 2 de Mayo y este miércoles conferencia al mediodía

El departamento de fútbol de Cerro Porteño mantuvo este martes una extensa reunión con varios jugadores y decidió separar a Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe, Robert Piris da Motta, Cristhian Paredes y Abel Luciatti. Mientras que Blas Riveros y Jorge Morel continuarán, aunque sus situaciones seguirán bajo análisis.

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La derrota frente al 2 de Mayo terminó por desbordar la situación interna de Cerro Porteño. La caída en condición de local no fue tomada como un resultado más y derivó en una jornada de reuniones y decisiones dentro de la estructura futbolística de la institución.

Durante la tarde, integrantes del departamento de fútbol mantuvieron una prolongada conversación con varios integrantes del plantel. El encuentro terminó con una determinación concreta: cinco jugadores quedaron apartados del grupo principal. Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe, Robert Piris da Motta, Cristhian Paredes y Abel Luciatti ya no forman parte de la plantilla que continuará trabajando para los próximos compromisos.

No todos los futbolistas que fueron llamados a conversar recibieron la misma determinación. Blas Riveros y Jorge Morel seguirán entrenando con el plantel, aunque sus respectivos casos tampoco quedaron completamente cerrados. Ambos fueron parte de las conversaciones y el departamento de fútbol continuará evaluando sus situaciones.

La drástica medida expone el momento que atraviesa el Ciclón. El equipo viene arrastrando problemas que van más allá de los resultados: lesiones que reducen las alternativas, jugadores que no alcanzan su mejor condición física y un rendimiento colectivo que ha generado cuestionamientos dentro de la propia institución.

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A eso se suma una cuestión más delicada: la percepción de que algunos futbolistas no están transmitiendo dentro del campo la respuesta y el compromiso que exige la camiseta azulgrana. Esa falta de respuesta competitiva es uno de los puntos que ahora se pretende corregir con decisiones concretas.

La dirigencia y el departamento de fútbol buscarán explicar este miércoles el nuevo escenario. A las 12:00 está prevista una conferencia de prensa en la que se darán detalles sobre las determinaciones adoptadas y los pasos que seguirá el club después de la crisis desatada por la derrota.

El desafío inmediato será trasladar esas decisiones al campo de juego. Cerro Porteño no tendrá demasiado tiempo para procesar la reestructuración, ya que el sábado deberá visitar a Sportivo Luqueño en el estadio Luis Salinas, desde las 19:20, por la 14.ª fecha del torneo Clausura.

El partido será, por lo tanto, la primera prueba de un nuevo escenario. El Ciclón decidió cortar por lo sano, pero la verdadera respuesta deberá aparecer donde más se la exige: en la cancha y con resultados.