Qué es la Circulación de Walker y cómo conecta el calor del Pacífico con el clima global

¿Cómo funciona la circulación de Walker?

La superficie del Océano Pacífico no presenta una temperatura uniforme. En las costas de Sudamérica, las corrientes marinas profundas emergen trayendo aguas frías y nutrientes, mientras que los vientos alisios que soplan de este a oeste empujan las aguas superficiales más cálidas hacia Indonesia y el norte de Australia. Esta acumulación de agua caliente en el Pacífico occidental calienta el aire suprayacente, haciendo que este se expanda, vuelva denso y ascienda por convección.

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Al subir, el aire cálido y cargado de humedad se enfría en la alta troposfera, lo que desencadena una condensación masiva y genera intensas lluvias tropicales en la región indo-pacífica. Una vez en la parte superior de la troposfera (a unos 12-15 kilómetros de altitud), la masa de aire seco se desplaza en sentido contrario —de oeste a este— impulsada por las diferencias de presión.

Al alcanzar el Pacífico oriental frío, el aire se enfría aún más, se vuelve denso y desciende (subsidencia), inhibiendo la formación de nubes y generando condiciones secas en las costas americanas. Finalmente, el aire retorna hacia el oeste a nivel de la superficie mediante los vientos alisios, cerrando el circuito.

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¿Qué relación tiene con las lluvias y las temperaturas?

Este sistema actúa como una cinta transportadora gigante de energía térmica. Cuando el gradiente de temperatura superficial del océano se altera, la intensidad de la Circulación de Walker cambia drásticamente:

Fase neutra o normal : el bucle opera con intensidad regular; lluvias continentales en el sudeste asiático y tiempo seco en la costa oeste sudamericana.

el bucle de Walker se fractura . Esto provoca sequías en Australia e Indonesia y lluvias extremas con inundaciones en la costa de América del Sur. El Niño (debilitamiento): el calentamiento anómalo del Pacífico central y oriental reduce el contraste térmico. Los vientos alisios se debilitan o se invierten, la zona de ascensión convectiva se desplaza hacia el centro del océano y. Esto provoca sequías en Australia e Indonesia y lluvias extremas con inundaciones en la costa de América del Sur.

La Circulación de Walker se acelera, aumentando los vientos alisios y concentrando monzones más intensos en Asia, junto con sequías prolongadas en el Pacífico oriental. La Niña (intensificación): el enfriamiento acentuado en el este y un mayor calentamiento en el oeste refuerzan el gradiente térmico., aumentando los vientos alisios y concentrando, junto con sequías prolongadas en el Pacífico oriental.

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¿Cómo influye en el clima de otras regiones?

Las variaciones en este bucle no solo redistribuyen las lluvias locales, sino que perturban las corrientes en chorro atmosféricas a nivel planetario, influyendo directamente en los ciclos agrícolas, el almacenamiento de agua dulce y la frecuencia de eventos meteorológicos extremos a miles de kilómetros de la franja ecuatorial.