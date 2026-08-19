Ciencia
19 de agosto de 2026 a la - 11:25

El Niño y La Niña: cuáles son sus diferencias y cómo afectan al clima

El Niño y La Niña: cuáles son sus diferencias y cómo afectan al clima.
ENSO (El Niño–Oscilación del Sur) es un ciclo natural del clima que acopla océano y atmósfera en el Pacífico tropical. Tiene tres fases: El Niño, La Niña y una fase neutral.Shutterstock

La cuestión central no es solo qué son El Niño y La Niña, sino cómo una franja del océano Pacífico puede modificar patrones de precipitación y temperatura en lugares lejanos. Entender ese mecanismo permite anticipar riesgos de sequía, inundaciones y olas de calor, clave para agricultura, energía y salud.

Por ABC Color

ENSO: el sistema que engloba a El Niño y La Niña

ENSO (El Niño–Oscilación del Sur) es un ciclo natural del clima que acopla océano y atmósfera en el Pacífico tropical. Tiene tres fases: El Niño, La Niña y una fase neutral. Su “señal” principal es el cambio persistente de temperatura superficial del mar y de la circulación de vientos y presiones.

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¿Qué es El Niño y qué es La Niña? ¿Cuál es la diferencia?

La diferencia esencial está en la temperatura del Pacífico ecuatorial central-oriental y en cómo responden los vientos alisios y la convección (nubes de tormenta).

El Niño y La Niña: cuáles son sus diferencias y cómo afectan al clima.
El Niño y La Niña: cuáles son sus diferencias y cómo afectan al clima.

El Niño ocurre cuando esa región del Pacífico está más cálida de lo normal, debilitando alisios y desplazando zonas de lluvia.

La Niña es el patrón opuesto: el Pacífico ecuatorial se vuelve más frío de lo normal, con alisios fortalecidos y convección reubicada hacia el oeste.

¿Qué ocurre con el océano Pacífico durante cada fenómeno?

En El Niño, el calentamiento superficial suele acompañarse de menor “afloramiento” de aguas frías frente a Sudamérica y de cambios en la circulación de Walker (la gran célula de vientos y lluvias tropicales).

En La Niña, el enfriamiento se asocia a alisios más intensos, mayor afloramiento de aguas frías y un refuerzo de esa circulación: más lluvia en el oeste del Pacífico y menos en sectores del centro-oriente.

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¿Cómo afectan a las temperaturas? ¿El Niño siempre provoca calor y La Niña frío?

A escala global, El Niño tiende a elevar la temperatura media del planeta y La Niña a bajarla levemente, porque cambian dónde el océano libera calor a la atmósfera.

Pero no siempre se traducen en “calor” o “frío” en cada país: pueden generar enfriamientos regionales, cambios en nubosidad o entradas de aire distintas según la estación y la ubicación.

¿Cómo afectan a las lluvias?

El efecto más consistente es sobre la distribución de lluvias: al moverse el cinturón de tormentas tropicales, se reordenan corredores de humedad y sistemas meteorológicos.

El Niño y La Niña: cuáles son sus diferencias y cómo afectan al clima.
El Niño y La Niña: cuáles son sus diferencias y cómo afectan al clima.

Por eso, ENSO está detrás de muchas temporadas con sequía o excesos de precipitación en distintas regiones del mundo, incluida Sudamérica.

¿Cuál es más fuerte: El Niño o La Niña? ¿Cuál es más frío?

Ninguno es “más fuerte” por definición: la intensidad se mide por cuánto se aparta la temperatura del mar (y por respuestas atmosféricas asociadas).

El Niño y La Niña: cuáles son sus diferencias y cómo afectan al clima.
La Niña es la fase más fría del Pacífico ecuatorial; El Niño es la más cálida.

Hay eventos muy intensos de ambos tipos. En términos estrictos, La Niña es la fase más fría del Pacífico ecuatorial; El Niño es la más cálida.

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¿Cómo afectan a Paraguay?

En Paraguay, los impactos se sienten sobre todo en lluvias y extremos.

En general, El Niño se asocia a mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal y eventos de crecida e inundación en la cuenca del Plata; La Niña aumenta el riesgo de déficit de lluvias, sequía agrícola y estrés hídrico, especialmente en primavera-verano.

El Niño y La Niña: cuáles son sus diferencias y cómo afectan al clima.
La Niña aumenta el riesgo de déficit de lluvias, sequía agrícola y estrés hídrico, especialmente en primavera-verano.

Aun así, el resultado final depende de otros “moduladores” (Atlántico, temperatura regional, circulación local).

¿Cuánto duran?

Un evento típico dura 9 a 12 meses, pero puede extenderse: El Niño a veces persiste más de un año; La Niña tiene mayor tendencia a encadenarse y durar dos o incluso tres temporadas.