El Niño y La Niña: cuáles son sus diferencias y cómo afectan al clima.

ENSO: el sistema que engloba a El Niño y La Niña

ENSO (El Niño–Oscilación del Sur) es un ciclo natural del clima que acopla océano y atmósfera en el Pacífico tropical. Tiene tres fases: El Niño, La Niña y una fase neutral. Su “señal” principal es el cambio persistente de temperatura superficial del mar y de la circulación de vientos y presiones.

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¿Qué es El Niño y qué es La Niña? ¿Cuál es la diferencia?

La diferencia esencial está en la temperatura del Pacífico ecuatorial central-oriental y en cómo responden los vientos alisios y la convección (nubes de tormenta).

El Niño ocurre cuando esa región del Pacífico está más cálida de lo normal, debilitando alisios y desplazando zonas de lluvia.

La Niña es el patrón opuesto: el Pacífico ecuatorial se vuelve más frío de lo normal, con alisios fortalecidos y convección reubicada hacia el oeste.

¿Qué ocurre con el océano Pacífico durante cada fenómeno?

En El Niño, el calentamiento superficial suele acompañarse de menor “afloramiento” de aguas frías frente a Sudamérica y de cambios en la circulación de Walker (la gran célula de vientos y lluvias tropicales).

En La Niña, el enfriamiento se asocia a alisios más intensos, mayor afloramiento de aguas frías y un refuerzo de esa circulación: más lluvia en el oeste del Pacífico y menos en sectores del centro-oriente.

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¿Cómo afectan a las temperaturas? ¿El Niño siempre provoca calor y La Niña frío?

A escala global, El Niño tiende a elevar la temperatura media del planeta y La Niña a bajarla levemente, porque cambian dónde el océano libera calor a la atmósfera.

Pero no siempre se traducen en “calor” o “frío” en cada país: pueden generar enfriamientos regionales, cambios en nubosidad o entradas de aire distintas según la estación y la ubicación.

¿Cómo afectan a las lluvias?

El efecto más consistente es sobre la distribución de lluvias: al moverse el cinturón de tormentas tropicales, se reordenan corredores de humedad y sistemas meteorológicos.

Por eso, ENSO está detrás de muchas temporadas con sequía o excesos de precipitación en distintas regiones del mundo, incluida Sudamérica.

¿Cuál es más fuerte: El Niño o La Niña? ¿Cuál es más frío?

Ninguno es “más fuerte” por definición: la intensidad se mide por cuánto se aparta la temperatura del mar (y por respuestas atmosféricas asociadas).

Hay eventos muy intensos de ambos tipos. En términos estrictos, La Niña es la fase más fría del Pacífico ecuatorial; El Niño es la más cálida.

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¿Cómo afectan a Paraguay?

En Paraguay, los impactos se sienten sobre todo en lluvias y extremos.

En general, El Niño se asocia a mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal y eventos de crecida e inundación en la cuenca del Plata; La Niña aumenta el riesgo de déficit de lluvias, sequía agrícola y estrés hídrico, especialmente en primavera-verano.

Aun así, el resultado final depende de otros “moduladores” (Atlántico, temperatura regional, circulación local).

¿Cuánto duran?

Un evento típico dura 9 a 12 meses, pero puede extenderse: El Niño a veces persiste más de un año; La Niña tiene mayor tendencia a encadenarse y durar dos o incluso tres temporadas.