El Niño 2026: ¿puede aumentar el riesgo de lluvias extremas?

El Niño es la fase cálida del ciclo El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Se produce cuando la temperatura superficial del Pacífico tropical central y oriental aumenta durante varios meses. Ese calentamiento incrementa la evaporación: el aire húmedo asciende, libera calor al condensarse y altera los patrones de presión y viento que conectan regiones muy distantes del planeta.

Ese mecanismo puede desplazar las zonas donde se forman nubes y tormentas. Por eso, durante algunos episodios de El Niño, aumentan las precipitaciones en áreas de la costa pacífica de Sudamérica, el sur de Brasil, Uruguay, el noreste de Argentina y sectores del sudeste de Estados Unidos. En otras regiones, en cambio, puede favorecer sequías.

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Por qué El Niño no equivale automáticamente a inundaciones

Un evento de El Niño modifica las probabilidades climáticas, no determina el tiempo que hará en un día o una semana concreta. Las lluvias extremas requieren, además, una combinación de humedad disponible, frentes atmosféricos, circulación regional, temperatura del océano Atlántico o de mares cercanos y condiciones del relieve.

También importa cómo llueve. Una región puede recibir un volumen mensual cercano a lo normal, pero concentrado en pocas horas, con consecuencias más graves que una lluvia distribuida a lo largo de varias semanas. La saturación previa de los suelos, el estado de los ríos y la urbanización influyen en que una precipitación intensa termine o no en una inundación.

El calentamiento global añade otra capa al problema. Una atmósfera más cálida puede contener más vapor de agua, el combustible de las lluvias intensas. Esto no significa que el cambio climático “cause” por sí solo un episodio de El Niño, pero sí puede amplificar la capacidad de la atmósfera para descargar precipitaciones cuando se dan las condiciones favorables.

Qué información sirve para evaluar el riesgo de lluvias extremas

Para anticipar impactos regionales no alcanza con mirar el estado del Pacífico. Los pronósticos estacionales indican tendencias generales, mientras que las alertas meteorológicas de corto plazo permiten identificar tormentas, crecidas y lluvias persistentes con mayor precisión.

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La cuestión central, entonces, es doble: si el Pacífico evolucionará hacia una fase cálida sostenida y si esa señal coincidirá con patrones atmosféricos regionales favorables para precipitaciones intensas. Esa interacción explica por qué El Niño puede elevar el riesgo de lluvias extremas, aunque nunca funcione como una causa única ni como una garantía.