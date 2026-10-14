El Mont Blanc gana casi dos metros en tres años pese al retroceso de los glaciares

La montaña mide ahora exactamente 4.807,47 metros, una nueva altitud anunciada este miércoles en Saint-Gervais-Mont-Blanc por la Cámara Departamental de Agrimensores Expertos de Alta Saboya, según informa el diario regional 'Le Dauphiné Libéré'.

La cumbre del Mont Blanc está en estos momentos 29 centímetros por debajo de la altura registrada en 2025 y 4 centímetros por debajo de la de 2024, pero ha recuperado casi dos metros desde 2023.

Este aumento no significa que la montaña esté creciendo. La altura de la cima depende del grosor y la forma de la capa de nieve y hielo que la recubre, que está sometida a la acción del viento, las precipitaciones y las temperaturas, por lo que la altitud puede variar considerablemente de un año a otro.

"Una medición aislada no permite sacar conclusiones", advirtió Jean des Garets, presidente de la Cámara Departamental de Agrimensores Expertos de la Alta Saboya, en declaraciones recogidas por la cadena TF1.

Des Garts subrayó que la tendencia general sigue siendo descendente y que desde 2016 ninguna medición ha superado los 4.810 metros que durante décadas figuraron en los libros de geografía.

Un equipo de expertos realizó el pasado 17 de septiembre una expedición a la cumbre del Mont Blanc para medir la montaña, como se viene haciendo desde hace 25 años, explica el Instituto Nacional Geográfico francés.

En la expedición participaron 32 personas, entre topógrafos, guías, científicos y fotógrafos, y por primera vez se utilizó un georadar para medir el espesor del hielo hasta la roca, con el objetivo de seguir su evolución y conocer mejor los efectos del calentamiento global.