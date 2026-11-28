El exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos ya se encuentra recluido en el Centro Nacional de Prevenidos, conocido como exTacumbú, donde cumple prisión preventiva en el marco del caso Ueno. Será el recluso número 1.490, según informaron desde el Ministerio de Justicia (MJ).

El viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, dio detalles sobre las condiciones de su alojamiento, las medidas de seguridad y la rutina que deberá cumplir dentro del establecimiento penitenciario.

Según explicó Benítez, Fernández Valdovinos ingresó al penal a las 21:50 y, tras pasar por los controles médicos y administrativos, fue trasladado a una celda individual del pabellón B, sector REMAR.

REMAR (Rehabilitación de Marginados) es una organización internacional de carácter social y benéfico que trabaja en la rehabilitación y reinserción de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas que enfrentan problemas de adicciones y exclusión social.

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Fernández Valdovinos está en una celda individual del exTacumbú

El viceministro detalló que el exministro fue recibido inicialmente en el sector de sanidad, donde pasó por una inspección a cargo del personal de salud de turno.

“Ha ingresado al sector de sanidad, donde ha sido inspeccionado por el licenciado de turno, como así también el doctor de turno, quienes le realizaron la inspección correspondiente”, explicó.

Posteriormente, fue fichado y trasladado a su lugar de reclusión. El procedimiento concluyó a las 22:35, cuando fue llevado hasta el pabellón B, sector REMAR, zona baja, celda 16.

“Él está en una celda individual; hay muy pocas personas en ese pabellón y no está compartiendo, vamos a decirle, en ese sector del pabellón bajo con ningún coprocesado”, precisó el viceministro. Benítez confirmó que Fernández Valdovinos permanecerá solo en la celda.

¿Qué tiene en su celda y qué alimentos podrá recibir?

En cuanto a las condiciones de alojamiento, el viceministro indicó que el exministro cuenta con una cama, colchón, almohada y sábana. También podrá recibir prendas de vestir y otros elementos básicos enviados por sus familiares.

El pabellón no cuenta con conexión eléctrica en las celdas y los internos utilizan un baño común, por lo que Fernández Valdovinos no tendrá un sanitario privado.

Respecto a sus necesidades particulares, Benítez señaló que podrá acceder a agua mineral y a los medicamentos que requiera. Estos podrán ser proporcionados por sus familiares o gestionados con recursos particulares en caso de que la penitenciaría no disponga de ellos.

También tendrá la posibilidad de recibir alimentos especiales, siempre que exista una indicación médica o nutricional. “Toda vez que esté prescripto por el médico o por un nutricionista, de acuerdo al Código de Ejecución Penal eso está previsto”, explicó.

Estará separado de Miguel Vázquez y otros procesados

Uno de los puntos centrales de la disposición penitenciaria es evitar que Fernández Valdovinos tenga contacto con los demás procesados en la causa Ueno.

Benítez aseguró que el exministro se encuentra en un pabellón diferente al de Miguel Vázquez y los otros exdirectivos de Ueno Bank.

Asimismo, mencionó que en el mismo pabellón REMAR se encuentra Alejandro Gómez Abente, ex directivo de Ueno, pero en el sector alto, específicamente en la celda número siete.

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Accesos cerrados con candados y llaves

El viceministro explicó que los accesos están cerrados con candados y llaves para impedir que los internos puedan comunicarse entre sí.

La separación responde tanto a razones de seguridad como al cumplimiento de la disposición judicial. “Es un poco garantizar su seguridad, como así también cumplir con lo dispuesto por el juez penal, de evitar la comunicación entre coprocesados”, manifestó.

¿Cómo será la rutina de Fernández Valdovinos en prisión?

Sobre la rutina diaria, el viceministro indicó que Fernández Valdovinos recibirá la cena tras su ingreso y que, posteriormente, deberá ajustarse a los horarios habituales del establecimiento.

El exministro podrá salir al pabellón durante el día y tendrá acceso al patio interno del sector REMAR. Sin embargo, las autoridades penitenciarias prevén establecer horarios diferenciados para evitar encuentros con otros internos vinculados a la misma causa.

“El pabellón tiene un patio interno individual. Lo que se está previendo es justamente horarios diferenciados de salida de estas personas a fin de evitar que tengan contacto entre ellos”, detalló Benítez.

Además, sostuvo que se buscará limitar, en lo posible, el contacto del exministro con otros reclusos.

¿Por qué Fernández Valdovinos fue enviado al exTacumbú?

La prisión preventiva fue dispuesta por el juez penal de garantías Osmar Legal, en el marco de la causa conocida como caso Ueno.

Durante la audiencia de imposición de medidas, la defensa del exministro solicitó el arresto domiciliario con tobillera electrónica o, como alternativa, su reclusión en la Agrupación Especializada. También ofreció tres inmuebles como caución real.

Sin embargo, el magistrado resolvió ordenar su traslado al Centro Nacional de Prevenidos, teniendo en cuenta los presupuestos legales y el peligro de fuga señalado en la resolución.

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Imputación y congelamiento de bienes

La causa investiga presuntos hechos punibles relacionados con administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, lavado de activos y asociación criminal.

Además de la prisión preventiva, el juez dispuso el congelamiento de las cuentas financieras del exministro y medidas cautelares sobre sus bienes, entre ellas la prohibición de contratar e innovar.