La Municipalidad de Asunción informó que impulsa medidas para garantizar la recolección de residuos domiciliarios, regularizar el abastecimiento de combustible, reforzar la flota de camiones y mejorar los controles sobre los recursos municipales, tras las dificultades operativas y financieras detectadas al asumir la administración de Soledad Núñez.

Según la comuna, se avanza en el pago de una deuda de más de diez meses con el proveedor de combustible, previa verificación de las documentaciones que acreditan las entregas. Ayer se concretó un pago que permitió reanudar desde este sábado el servicio de recolección en todos los barrios de Asunción.

Además, la Municipalidad solicitó a la Junta Municipal autorización para firmar un convenio con Petropar que garantice el abastecimiento durante 2027. La propuesta recibió dictamen favorable de la Comisión de Legislación ayer, pero aún está pendiente de aprobación.

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Gestionan refuerzo de camiones recolectores

La administración municipal tramita una contratación por vía de excepción para reforzar el alquiler de camiones recolectores, luego del vencimiento y agotamiento del saldo del contrato anterior, que ya había sido ampliado en un 20%.

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La comuna indicó que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) no autorizó una segunda ampliación extraordinaria solicitada por razones urgentes de interés público.

También informó que revisa el esquema híbrido de recolección, que combina camiones municipales y empresas contratadas y que, según la institución, funciona desde hace más de 20 años, con el objetivo de definir un sistema más eficiente a mediano y largo plazo.

Instalan GPS y caudalímetros para controlar combustible

La Municipalidad comunicó que inició una auditoría integral con la Contraloría General de la República (CGR) para esclarecer denuncias sobre presuntas irregularidades en el uso de combustible.

Asimismo, anunció la instalación de dispositivos GPS y caudalímetros en los camiones municipales, con los que pretende monitorear los recorridos y controlar el consumo de combustible de cada unidad.

Investigan vertederos clandestinos y piden denuncias

Ante el aumento de vertederos clandestinos y residuos en paseos centrales, la comuna señaló que investiga casos de arrojo irregular de basura, incluidas denuncias sobre camiones recolectores que depositan desperdicios en la vía pública.

El objetivo, según la Municipalidad, es identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. También instó a la ciudadanía a denunciar estos hechos, indicando el lugar y la hora y, de ser posible, adjuntando fotografías o videos.

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Soledad Núñez llama a un cambio cultural

La intendenta pidió la colaboración de los ciudadanos para mantener el orden y la limpieza de la capital y planteó la necesidad de un cambio cultural en el manejo de los residuos.

“Se tiene que dar un cambio cultural, donde cada asunceno cuide la ciudad como cuida su hogar, de forma ordenada y limpia.Necesitamos trabajar todos juntos, la administración municipal hará su parte.Con la colaboración activa de la ciudadanía, vamos a transformar la ciudad en un lugar donde dé gusto vivir”, concluyó.

La Municipalidad sostuvo que las medidas forman parte de las acciones para mejorar el servicio de recolección y fortalecer el control de los recursos públicos.