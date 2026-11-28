Una primera mitad fiel al libreto de ambos entrenadores: fútbol asociado, al ras del césped y ajeno a cualquier especulación. Pese a que el gramado acusaba ciertos tramos desgastados, ninguno de los dos traicionó su identidad. El desarrollo adquirió un pulso de ida y vuelta, con un Sportivo Trinidense decidido a tomar el mando en condición de anfitrión, pero replicado con solvencia por Recoleta, que encontró en Alejandro Silva el eje encargado de dar sentido a cada avance.

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Apenas iniciado el encuentro, el conjunto local fue el primero en avisar gracias a la clase de Néstor Camacho. Volcado sobre la izquierda, el veterano enganchó hacia adentro para dejar atrás la marca de Blas Medina y abrirse el hueco antes de soltar un derechazo rasante y bien esquinado, que Óscar Toledo respondió con una estirada segura hacia su derecha, pero el rebote le quedó servido a Morínigo, a quien el arquero volvió a cerrarle el ángulo de remate con enorme rapidez,

El ida y vuelta sostenía la tensión cerca de las áreas. Cerca de cumplirse el primer cuarto de hora, el “Canario” generó su primera ocasión de peligro gracias a la jerarquía de Alejandro Silva, el uruguayo de espaldas, con un sombrerito que dejó pagando la intención de anticipar de Agustín da Silveira, quedó de frente al arco, se quitó de encima a Armando Ruiz Díaz cambiando el balón de un pie a otro y sacó un remate algo forzado que Matías Dufour logró contener.

¡LLEGÓ EL PRIMERO!



⚽ Recoleta se adelanta en el Martín Torres con gol de Aldo Gonzalez.



📊 Tanto número 16 del delantero de 30 años en la temporada.



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Cerca de cumplirse la media hora de partido, la “Cruz Amarilla” volvió a merodear con peligro en una acción nacida con un envío desde la izquierda de Tobías Morínigo al corazón del área. Allí, Clementino González volvió a hacer valer su oficio con un pivoteo de pecho para bajarle el balón a Nelson Gauto, quien sacó un derechazo desde la medialuna buscando un rincón, pero el disparo salió centrado y chocó contra la firme respuesta de Óscar Toledo.

En el complemento, el conjunto local salió con todo en busca del gol que quebrara la paridad, instalado en campo rival y merodeando con insistencia el área amarilla. En medio de ese empuje construyó una ocasión inmejorable: un envío rasante desde la derecha de Nicolás Maná hacia el borde del área chica que Néstor Camacho, de manera increíble, terminó elevando con su pierna menos hábil; un yerro insólito para un atacante de su experiencia y calidad.

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⚽️ Bruno Valdez, de cabeza, anotó el empate de Trinidense, tras un tiro de esquina ejecutado por Tobías Morínigo.



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Superada la hora de partido, el Canario logró quebrar el cero en una jugada en la que Brahian Ferreira tuvo un peso decisivo: recibió de Ale Silva sobre el sector derecho, picó el balón con delicadeza por encima de la barrida de Gustavo Viera, metió quinta para escapar con velocidad, ganó la línea de fondo y sacó un envío rasante que cruzó el área hasta el segundo palo, donde Aldo González apareció para empuja el esférico al fondo de la red.

Al cumplirse el tiempo reglamentario, el equipo de José Arrúa halló el gol del empate a puro empuje, valiéndose de la pelota parada: Tobías Morínigo ejecutó un córner con comba abierta hacia el primer palo, donde Bruno Valdez anticipó a Lucas Monzón y aplicó un cabezazo a sobrepique desviando la trayectoria del balón hacia el costado izquierdo, lejos de la estirada de Óscar Toledo.

¡ESTÁS LOCO, BRAHIAN! 😯🔥



⚽ En el último minuto del partido, Brahian Ferreira le da la victoria a Recoleta frente a Trinidense.



😮‍💨 ¡Dónde la colocó!



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Pero en el tercer minuto de descuento, el Canario recuperó la ventaja por medio de la gran figura de la cancha, Brahian Ferreira. Recibió cerca del vértice del área, controló, se perfiló y sacó un derechazo colocado al ángulo superior izquierdo de Matías Dufour; un gol decisivo que selló el triunfo y funciona como una inyección anímica clave en la antesala de la final de la Copa Paraguay del domingo ante Sol de América.

Con esta caída, Sportivo Trinidense ve comprometidas sus chances de quedarse con el boleto de Paraguay 3 a la Copa Libertadores 2027, ya que Libertad sostiene un punto de ventaja en la tabla acumulativa y recibirá mañana a Sportivo 2 de Mayo. De dejar los puntos en Tuyucuá, el Gumarelo abrochará su clasificación al certamen de clubes más prestigioso de nuestro continente.