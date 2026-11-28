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Un niño de cinco años falleció luego de supuestamente sufrir una herida accidental con un cuchillo en el interior de una vivienda de la compañía San Ramón, distrito de General Higinio Morínigo, departamento de Caazapá. El hecho ocurrió alrededor de las 13:15 de ayer.

Según el informe policial, el pequeño se encontraba en la casa de sus padrinos, cuando pidió sandía para comer.

De acuerdo con el relato brindado por su padrino a los intervinientes, el niño tomó un cuchillo con la intención de acercarlo para cortar la fruta. Sin embargo, mientras lo trasladaba, habría tropezado y caído hacia adelante, momento en que el utensilio se le habría incrustado accidentalmente en la región torácica.

Tras el incidente, su padrino lo auxilió y trasladó inicialmente hasta la Unidad de Salud Familiar (USF) de General Higinio Morínigo. Debido a la gravedad de la lesión, posteriormente fue derivado al Hospital Distrital de San Juan Nepomuceno, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación, pero finalmente confirmó su fallecimiento.

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La lesión le provocó un shock hipovolémico

La médica forense del Ministerio Público, doctora Edith Velázquez, inspeccionó el cuerpo y constató una herida cortopunzante en la región torácica. Como probable causa de muerte diagnosticó un shock hipovolémico.

En el procedimiento intervinieron agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Caazapá, personal de Criminalística y representantes del Ministerio Público, encabezados por la asistente fiscal Rossana Barúa, de la Unidad Penal N.º 1 de la Fiscalía Zonal de San Juan Nepomuceno.

Por disposición fiscal, el cuerpo del pequeño fue entregado a su madre.

El caso fue comunicado inicialmente como un fallecimiento por herida producida por arma blanca, con circunstancias a determinar. Se informó que el procedimiento continúa bajo intervención del Ministerio Público y los familiares del niño colaboran plenamente con la investigación.