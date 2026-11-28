El exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos ingresó este sábado al Centro Nacional de Prevenidos, conocido como expenal de Tacumbú, para cumplir prisión preventiva en el marco de la causa conocida como caso Ueno.

Un video muestra el ingreso del exsecretario de Estado al penal, luego de menos de una hora que el juez penal de garantías Osmar Legal dispusiera su reclusión preventiva durante la audiencia de imposición de medidas.

La medida fue adoptada en el marco de la causa que involucra al expresidente Santiago Peña y a otras exautoridades, por presuntos hechos punibles relacionados con administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, lavado de activos y asociación criminal.

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Fernández Valdovinos ingresó encapuchado y bajo custodia policial

En las imágenes se observa a Fernández Valdovinos ingresando al expenal de Tacumbú con el rostro cubierto y acompañado por efectivos policiales, quienes lo escoltaron hasta el establecimiento penitenciario.

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Su llegada se concretó este sábado, conforme a lo dispuesto por el juez Legal, quien había ordenado que el exministro cumpla prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos.

La decisión fue comunicada a las autoridades penitenciarias para que adopten las medidas de seguridad necesarias, garanticen el cumplimiento de la prisión preventiva y eviten cualquier comunicación con los demás procesados en la causa.

¿Por qué enviaron a Fernández Valdovinos a Tacumbú?

El juez explicó que la elección del expenal de Tacumbú responde a la necesidad de mantener separados a los procesados en la causa y evitar eventuales actos de obstrucción a la investigación.

“Lo que se hace es tratar de tenerles a ellos en lugares donde no puedan crear ningún acto obstructivo en el proceso; entonces, se trata siempre de delimitar cuál sea el lugar factible”.

Además, el magistrado indicó que el exTacumbú es el “lugar natural” para aquellas personas que deben guardar prisión preventiva.

Según explicó, también existe un problema de capacidad para alojar a las exautoridades procesadas en distintos establecimientos penitenciarios.

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Defensa ofreció tres inmuebles para evitar la prisión

Durante la audiencia de imposición de medidas, la defensa de Fernández Valdovinos solicitó el arresto domiciliario con tobillera electrónica o, alternativamente, que cumpliera la prisión preventiva en la Agrupación Especializada.

También ofreció tres inmuebles como caución real o fianza. Sin embargo, los documentos de dominio y las tasaciones correspondientes no fueron presentados debido a la premura, según explicó el magistrado.

Legal tuvo en cuenta la gravedad de los hechos atribuidos y el peligro de fuga para disponer la prisión preventiva.

El juez justificó su resolución señalando: “básicamente, en atención a los presupuestos normativos que hacen que esa sea la vía de sometimiento del procesado al presente proceso”.

Congelaron las cuentas del exministro

Además de ordenar la prisión preventiva, el magistrado dispuso el congelamiento de las cuentas financieras de Fernández Valdovinos y otras medidas patrimoniales.

Entre ellas figuran la prohibición de contratar e innovar sobre sus bienes, con el objetivo de evitar el ocultamiento de activos.

Legal explicó que las medidas cautelares de carácter real no tienen plazo y que su intención es el comiso.

Exdirectivos del BCP estarán separados de Fernández Valdovinos

El magistrado también había señalado que, por el momento, Fernández Valdovinos es el primer procesado en esta causa que cumple prisión preventiva en el expenal de Tacumbú.

En cuanto a los exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP), quienes se encuentran recluidos en la Agrupación Especializada, indicó que su permanencia en ese lugar es temporaria y que esperan un informe del Ministerio de Justicia sobre su futuro traslado.

Asimismo, confirmó que no compartirán el mismo lugar de reclusión que Fernández Valdovinos dentro del expenal. “Van a estar separados”, apuntó el magistrado.

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Abogado espera condiciones de seguridad para su cliente

Por su parte, el abogado César Alfonso, representante del exministro, informó que su cliente se abstuvo de declarar y que analizarán la imputación.

Respecto a la caución ofrecida por la defensa, señaló que el juez “hace una consideración de que para este momento la prisión preventiva es la medida adecuada para asegurar la vinculación al proceso en este momento. No hace una consideración específica que rechaza tal o cual cosa”.

El abogado también había manifestado que esperaban que el establecimiento elegido reuniera las condiciones de seguridad requeridas para su cliente.