Tigo invertirá 2.675 millones de dólares en Colombia tras integrar Movistar bajo su marca

Tigo, la marca para América Latina de Millicom, con sede legal en Luxemburgo, destinará los recursos a modernizar y ampliar sus redes fijas y móviles, acelerar el despliegue de la tecnología 5G y fortalecer su infraestructura digital, según informó la compañía en un comunicado.

El nuevo plan se suma a los 4,5 billones de pesos (1.416 millones de dólares) destinados por Millicom a la adquisición de participaciones en Tigo y Movistar, lo que eleva a trece billones de pesos (unos 4.091 millones de dólares) su apuesta total por Colombia, entre adquisiciones e inversiones proyectadas.

Entre 2026 y 2028, la compañía prevé realizar más de 5.000 ampliaciones de capacidad y desplegar más de 1.100 nuevos sitios de cobertura, hasta alcanzar un total de 11.500.

Según las proyecciones de la empresa, este despliegue permitirá conectar a más de 492.000 personas en zonas rurales que hasta ahora carecían de conectividad y mejorar el servicio de más de tres millones de colombianos.

Entre los municipios prioritarios figuran Carmen del Darién, Riosucio y Medio Baudó, en el departamento del Chocó (oeste), uno de los territorios más pobres del país; Providencia, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; y Paratebueno, localidad de Cundinamarca (centro) gravemente dañada por un terremoto de magnitud 6,3 el año pasado.

El plan contempla también la expansión de las redes de fibra óptica, el fortalecimiento de la infraestructura de transmisión y la modernización de centros de datos, además de inversiones en digitalización y automatización de plataformas tecnológicas.

"Colombia es un mercado estratégico para Millicom y una pieza fundamental de nuestra visión de largo plazo en América Latina", afirmó el consejero delegado del grupo, Marcelo Benítez, quien defendió la necesidad de reforzar las infraestructuras digitales para ampliar la conectividad y las nuevas oportunidades.

La compañía señaló que el tráfico de datos móviles crecerá un 13 % en 2026 y un 15 % en 2027, mientras que el tráfico en las redes 5G ya ha registrado un incremento del 300 % en 2026.

Millicom adquirió en febrero de 2026 el 67,5 % de las acciones que Telefónica Hispanoamérica tenía en Movistar Colombia y en abril compró el 32,5 % restante que pertenecía al Estado colombiano, con lo que pasó a controlar la totalidad de Colombia Telecomunicaciones, operadora de la marca Movistar.