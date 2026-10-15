Las novedades de Apple y Google, la IA se reproduce sola y otros clics tecnológicos

Apple anunció el HomeView, su primera pantalla equipada con IA, acompañada por su altavoz compacto HomePod mini y una nueva gama de accesorios, que incorpora una pantalla táctil de siete pulgadas montada sobre un altavoz de aluminio con un valor de 299 dólares.

Google Fitbit Edge es un dispositivo que combina las pulseras tradicionales de monitoreo de ejercicio y los relojes inteligentes, con mediciones preventivas de salud y una batería con hasta siete días de autonomía. La unidad expande el conjunto de herramientas de detección Health Guardian tanto para la Fitbit Edge como la pulsera Fitbit Air, que analizan patrones mensuales en segundo plano para identificar cambios en la presión arterial y, de forma pionera en un dispositivo de muñeca, estimar tendencias de resistencia a la insulina sin recurrir a agujas.

Anthropic reveló que pequeños modelos de IA pueden estar a meses de multiplicarse y expandirse de forma totalmente autónoma, a través de dispositivos domésticos conectados a internet, sin necesidad de acceder a grandes centros de datos, según una investigación de su equipo de ciberseguridad, Frontier Red Team.

Aparatos como televisores con Android TV o electrodomésticos inteligentes cuentan con potencial suficiente para albergar estos sistemas si trabajan en red de manera coordinada, aunque los sistemas pequeños actuales todavía cometen fallos al intentar completar todo el ciclo de propagación por sí mismos. Modelos más avanzados ya han logrado replicarse de principio a fin en entornos de prueba, una amenaza muy difícil de neutralizar debido a la ausencia de un punto central de apagado.

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a un empleado de OpenAI, de origen saudí, de presuntamente ocultar una grabadora en una sala de reuniones de la compañía en San Francisco. El director del FBI, Kash Patel, afirmó que Abdulrahman Alfozan, de 35 años, escondió el dispositivo para captar "comunicaciones sensibles sobre tecnología de 'superinteligencia'".

Alfozan trabajaba como ingeniero desde julio de 2025 y fue despedido tras el incidente, después de que personal de la tecnológica descubriera el dispositivo conectado a un puerto USB en la parte posterior de un televisor dentro de la sala de reuniones.

'The Science Behind Pixar' (La ciencia detrás de Pixar) enseña, hasta el próximo 11 de abril de 2027, las matemáticas e informática con las que el estudio de animación ha creado películas como 'Toy Story', 'Monsters, Inc.' o 'Buscando a Nemo', en el Museo de Ciencia Frost de Miami.

Más de cincuenta elementos interactivos en ocho secciones, una por cada fase de producción, del modelado de los personajes al renderizado, donde el visitante puede hacer de artista, animador y científico de la computación, al crear una escultura digital a partir de un boceto o resolver problemas de iluminación parecidos a los de sus películas más emblemáticas.

Investigadores de Google DeepMind presentaron AlphaProof Nexus, una nueva herramienta de IA capaz de resolver de forma autónoma problemas matemáticos complejos, que utiliza un sistema de verificación para garantizar que las soluciones que ofrece sean sólidas desde el punto de vista de la lógica.

El sistema utiliza múltiples agentes de IA para buscar demostraciones matemáticas con la retroalimentación del gestor oficial del lenguaje de programación y asistente de demostración de teoremas Lean. En las pruebas, la herramienta fue capaz de solucionar nueve de los 353 problemas que se plantearon, incluidos dos que llevaban más de cincuenta años sin resolverse.

Amazon lanza una nueva generación de tabletas para mejorar la productividad laboral y el entretenimiento mediante una integración de la IA en el sistema operativo, un "santuario" libre de notificaciones gracias a su modo de lectura. Esta nueva familia de tabletas, encabezada por la Amazon Alexa Tablet, reemplazará progresivamente a la clásica línea Fire, sin que vayan a "sustituir por completo a los ordenadores portátiles", aseguró un directivo de la compañía.

La nueva propuesta de la tecnológica se sustenta en tres pilares: diseño y acabados prémium, adopción de Android para el ecosistema de aplicaciones de Google Play y la integración transversal de Alexa+, su asistente con IA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la Casa Blanca considerará "enemigo" a quien utilice el término 'inteligencia artificial' en lugar de 'superinteligencia', una denominación "más precisa", luego de que firmara una orden ejecutiva para sustituir los términos en las comunicaciones oficiales.

Trump ha defendido el desarrollo de esta tecnología, ante el debate abierto para contener su avance, principalmente para mantener su ventaja competitiva con China. "Quien gane la carrera de la IA, gana", ha repetido varias veces el mandatario.