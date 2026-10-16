Anthropic aboga por compartir mecanismos de seguridad a falta de regulación común de la IA

Preguntado durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) sobre cómo actuar ante la ausencia de un marco regulatorio común para la IA, Clark afirmó que Anthropic defiende "la idea de acompasar el desarrollo de la IA de frontera" y "la necesidad de que la industria hable de ello y desarrolle tecnologías de frenado (...) y las comparta".

En un panel sobre los riesgos y las oportunidades de esta tecnología, insistió en la necesidad de establecer "normas comunes" mediante "marcos normativos 'de facto' en todo el mundo: desde la Ley de IA de la Unión Europea (UE) hasta los compromisos voluntarios observados en Estados Unidos".

"Si nos lo tomamos en serio, podremos llegar a controlarlo. Pero no pueden ser únicamente las empresas las que tomen estas decisiones. Creo que es una cuestión de puro sentido común, un principio básico (...). Si actuamos con negligencia, acabaremos sumidos en algún tipo de caos", advirtió.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, aseguró durante un discurso que sirvió como antesala a las reuniones anuales del organismo y el BM, que, "si se hace bien", la IA podría sumar hasta medio punto porcentual adicional al crecimiento mundial cada año.

Según el FMI, la inversión IA sostendrá el crecimiento económico mundial en 2026, situado en el 3,1 %, amortiguando el impacto de los efectos derivados de la guerra en Oriente Medio.

Clark es uno de los firmantes de un artículo conjunto publicado recientemente por un grupo de 22 'gurús' de la IA, entre ellos dos de los considerados sus 'padrinos' modernos, como el premio Nobel Geoffrey Hinton y el experto en computación Yoshua Bingio, que pide a los Estados una legislación más proactiva que evite "una explosión de inteligencia" vinculada a esta tecnología.

El texto, de la unidad de IA de la universidad inglesa de Cambridge, resalta que los códigos con que se desarrolla la IA ya no son obra humana, sino procesos automáticos de la propia tecnología, lo que constituye una novedad con respecto a hace solo un año.

Anthropic elevó sus ingresos un 45 % en el tercer trimestre del año, hasta 16.800 millones de dólares, mientras prepara su salida a bolsa en Estados Unidos, prevista para noviembre, según The Wall Street Journal.