La Iglesia mexicana pide frenar el odio en redes y combatir la polarización sin violencia

En su editorial del semanario Desde la fe, titulada “El odio no se combate con más odio”, la institución religiosa advirtió de que las plataformas, aunque amplían las posibilidades de encuentro, también se han convertido en espacios de burla y descalificación.

“Hay quienes aprovechan la escasa regulación de los espacios digitales para convertir la confrontación en un espectáculo del que incluso obtienen beneficios económicos, mientras hacen de las creencias religiosas un motivo de escarnio”, señaló.

La Arquidiócesis sostuvo que la defensa de las convicciones no exige responder a cada provocación ni imponerlas a otros.

“Ninguna convicción religiosa se fortalece mediante el insulto, y ninguna diferencia justifica convertir a otra persona o a una religión en objeto de desprecio”, afirmó.

El pronunciamiento coincide con el decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes que Sheinbaum firmó el 14 de octubre.

El decreto obliga a las plataformas a impedir el acceso a menores a contenidos que promuevan discursos de odio, violencia, acoso o abuso sexual, entre otros.

También exige verificar edades, incorporar controles parentales y retirar contenidos violentos.

Aunque el Gobierno ha descrito a este nuevo mecanismo como obligatorio y no punitivo; la presidenta Sheinbaum también advirtió que impulsaría una ley con sanciones si las plataformas incumplen.

En paralelo, el Ejecutivo mexicano anunció que desde el 3 de noviembre se restringirá el uso de celulares durante toda la jornada de educación básica, incluido el recreo, con excepciones para emergencias o necesidades particulares.

Para bachillerato prevé un uso responsable con limitaciones según cada institución.

Estas acciones se acompañan del programa “El ABC de las emociones”, espacios escolares para abordar la salud emocional y asambleas con familias sobre los riesgos digitales.

Por su parte, la Arquidiócesis vinculó su llamado con la Megamisión 2026, del 18 de octubre al 22 de noviembre, que incorpora por primera vez una misión digital.

Inspirada en el llamado del papa León XIV a reparar las redes, pidió reconocer la dignidad de quienes están detrás de cada pantalla y superar la polarización.

“La fe no necesita del odio para ser defendida”, concluyó.