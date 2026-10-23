El aguijón de la abeja: la microbomba natural que inyecta veneno

El aguijón que una abeja melífera deja clavado tras picar no es un residuo inerte. Aunque el insecto se aleje —y habitualmente sufra lesiones internas que pueden causarle la muerte al desprenderse de esa estructura—, el aparato continúa penetrando la piel y liberando veneno durante más de un minuto.

Una investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha logrado observar ese proceso con detalle y resolver una incógnita anatómica que persistía desde hace más de un siglo. El hallazgo describe al aguijón de Apis mellifera como una microbomba autónoma de doble pistón, formada por piezas flexibles que mantienen la presión del veneno sin detenerse.

Según informó la Deutsche Welle, el estudio fue desarrollado por investigadores en Australia y encabezado por Fiorella Ramírez-Esquivel, de la Universidad Macquarie. El trabajo no solo registró el movimiento de las estructuras diminutas del aguijón: también reprodujo el sistema mediante un modelo funcional impreso en 3D.

Un mecanismo que sigue activo después de la picadura

La escena es conocida: una abeja pica, se aleja y deja su aguijón adherido a la piel. En las obreras de la abeja melífera, esa pérdida puede ser letal porque la extracción del aguijón daña órganos internos. Sin embargo, la separación no interrumpe de inmediato la inyección de veneno.

El aguijón, de cerca de dos milímetros de longitud, conserva una capacidad de movimiento independiente. Esa autonomía se debe a un conjunto de elementos mecánicos alojados en una cámara que recibe el veneno procedente de una bolsa interna. La existencia de esa cámara y de pequeñas válvulas vinculadas al transporte del líquido era conocida desde 1910. Lo que no se comprendía era el modo en que aquellas estructuras conseguían impulsar el veneno de forma sostenida.

El desafío era técnico: el sistema es minúsculo, complejo y difícil de observar mientras opera. Su transparencia parcial y la posibilidad de separar el aguijón del cuerpo de la abeja, sin embargo, ofrecieron una vía para estudiarlo.

Cámaras de alta velocidad y cientos de horas de observación

Para registrar el proceso, los investigadores hicieron que las abejas picaran un gel transparente diseñado para imitar la piel humana. Después filmaron los aguijones desprendidos con cámaras de alta velocidad.

La observación requirió cientos de horas de grabación. Ramírez-Esquivel relató en The Conversation que, pese a manipular aguijones de abejas vivas durante ese tiempo, solo recibió una picadura, un resultado que consideró favorable dadas las condiciones del experimento.

Las secuencias permitieron ver que dos lancetas —estructuras afiladas situadas dentro del aguijón— se desplazan de forma alternada. Una avanza mientras la otra retrocede, en un movimiento semejante al de una sierra. Ambas están guiadas por una pieza denominada olistheter.

Esa acción cumple una doble función. Por un lado, favorece que el aguijón se abra paso y se hunda progresivamente en el tejido. Por otro, activa el sistema que transporta el veneno hacia la salida.

Dos válvulas flexibles que se cruzan sin perder el sellado

La clave del bombeo está en dos válvulas conectadas a las lancetas. A diferencia de un pistón rígido convencional, estas piezas modifican su forma según la dirección en la que se desplazan.

Cuando una válvula desciende, se extiende y se ajusta contra las paredes de la cámara. Ese sellado permite empujar el veneno hacia el exterior. Al invertir la marcha y ascender, la válvula se pliega: así puede volver a la parte superior de la cámara, facilitar su recarga y reducir el regreso del líquido hacia atrás.

El problema mecánico es considerable. Las dos válvulas viajan en sentidos opuestos dentro de un espacio extremadamente reducido y deben cruzarse sin romper el sellado que mantiene la presión. Las imágenes mostraron que, a mitad de trayecto, ambas vuelven a alterar su forma para deslizarse una junto a la otra sin interrumpir la inyección.

“Actúan como pistones plegables”, señaló Ramírez-Esquivel en un comunicado de la Universidad Macquarie. La alternancia de los movimientos hace posible un flujo continuo de veneno: mientras una parte del sistema impulsa el líquido, la otra se reposiciona para permitir el siguiente ciclo.

Una réplica impresa en 3D confirmó la hipótesis

El equipo combinó las grabaciones con escáneres de microtomografía computarizada, una técnica que permitió examinar la arquitectura interna de la cámara de bombeo y de sus componentes.

Con esa información elaboraron un modelo ampliado del mecanismo. Tras ensayar diferentes tipos de plástico, fabricaron una réplica funcional mediante impresión 3D que mezclaba materiales rígidos y flexibles. El prototipo consiguió reproducir el principio de bombeo visto en el aguijón real, aportando respaldo experimental a la interpretación de los investigadores.

La réplica permitió verificar que el rendimiento del sistema no depende solo de los desplazamientos de las lancetas, sino de la deformación coordinada de las válvulas y de su capacidad para conservar el cierre durante el cruce.

Un diseño distinto de otras bombas biológicas

El sistema identificado parece poco frecuente en la naturaleza. De acuerdo con el medio especializado Science Alert, el mecanismo podría ser exclusivo de las obreras de la abeja melífera.

En otros himenópteros se han documentado métodos diferentes para mover el veneno: contracciones sucesivas alrededor del conducto, comparables al peristaltismo que desplaza los alimentos por el intestino.

Otras bombas biológicas también operan bajo principios distintos. Las glándulas de veneno de las serpientes, por ejemplo, dependen de depósitos comprimidos por músculos. Los pulmones funcionan mediante cámaras que se deforman para movilizar aire.

La comparación más cercana para el aguijón de abeja sería una jeringuilla, aunque con una diferencia crucial. Una jeringuilla convencional utiliza un único émbolo relativamente rígido; el aparato de Apis mellifera funciona con dos válvulas flexibles que se comportan como pistones alternados. Esa disposición permite mantener el bombeo mientras la cámara se rellena y limita el reflujo del veneno.

Posibles aplicaciones en medicina y microtecnología

Los autores consideran que esta solución biológica puede ofrecer ideas para diseñar microbombas capaces de gestionar cantidades extremadamente pequeñas de líquido.

Entre las aplicaciones potenciales figuran sistemas de administración controlada de medicamentos, dispositivos que requieran un flujo continuo y tecnologías médicas mínimamente invasivas.

La utilidad del modelo no radica en replicar un aguijón, sino en trasladar su principio mecánico: componentes flexibles que puedan alternar impulsión y recarga dentro de canales estrechos, sin interrumpir el flujo.

Fuente: Deutsche Welle