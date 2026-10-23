Eddie Jara: ¿Johana Vega también puede ser imputada? Esto dice Contraloría

Las tremendas ostentaciones que realizaban tanto Eddie Jara como Johana Vega en su vida pública, hicieron que la Contraloría comience a investigar el origen de todo el dinero que poseía la pareja de funcionarios públicos. “El caso de la actual pareja (Vega), también está siendo investigada por la Contraloría. De hecho, en las tarjetas y los resúmenes de transferencias financieras hay un montón de gastos que están en el informe”, precisó Benítez.

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El mismo detalló que la legisladora recibía muchos regalos de marcas muy costosas en el mercado pero hubo un vehículo que generó controversia. “Nosotros hicimos una investigación para ambos casos (Vega y Jara) de una camioneta Land Cruiser que vimos que ella usaba. La camioneta no está a nombre de él pero él la pagó. Entonces, es muy difícil reprocharle a alguien que tenga una pareja que le dé regalos o le preste su dinero”, destacó.

El Contralor explicó más allá que Vega no tenga ninguna responsabilidad por el momento, si ella supo que su novio incurría en hechos ilícitos, automáticamente pasa a ser cómplice. “Estoy seguro que existiría algún grado de complicidad cuando uno toma conocimiento de un ilícito. Si hay una sospecha razonable de que existe un ilícito, tenemos que denunciarlo. Y eso se le aplica a todos los seres humanos del Paraguay”, recordó el jurista.

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La diferencia con la exesposa

La imputación de la fiscal Yeymy Adle también se extiende a Karina Otazú, la exesposa de Jara por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El Contralor explicó que la participación de esta en relación a la actual pareja, hasta el momento, son diferentes. “La exesposa de Eddie Jara pagó la membresía del club Centenario vía transferencia de dinero de su cuenta. ¿Cómo ella recibió la plata para poder pagar? Creo que 700 millones, no sé cuánto es, o más inclusive. ¿Cómo ella hizo para pagar? Ella recibió dinero de una empresa que a su vez licitaba con Petropar”, aseguró.

Detalló que el hecho de recibir dinero de la estatal en su cuenta personal es el detonante para la imputación. “Ahí es donde el vínculo es muy específico, porque hay una empresa que licitaba en el Estado con Petropar, que cobraba, creo que 12.000 o 19.000 millones, que cobró su cheque y al día siguiente ya le pagó un honorario a la exesposa de Eddie Jara. Entonces, eso es un esquema de lavado de dinero”, denunció Benítez.

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Un trabajo muy difícil

El Contralor General elogió el trabajo realizado por el Ministerio Público a la vez que destacaba el trabajo de su equipo en la investigación que derivó en la denuncia. “Consta en el acta de imputación que la denuncia fue formulada por la Contraloría General de la República, que a su vez recibió múltiples denuncias por presunto enriquecimiento indebido del presidente de Petropar en su momento, hablamos del señor Eddie Jara”, insistió.

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Camilo Benítez recordó que el principal motivo por el que se inició la investigación, fue por el estilo de vida que Eddie Jara llevaba. “Él (Jara) vivía una vida de mucha ostentación, que a todas luces ha ameritado una investigación. Inclusive antes, porque recién al salir, normalmente se hace el examen de correspondencia. En este caso, sentimos la obligación de hacerlo en el momento”, subrayó.

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También agradeció el hecho de tener en cuenta las notas marcadas por su institución. “La Contraloría presentó observaciones que fueron confirmadas por la fiscal, conforme a su acta de imputación. Obviamente la capacidad de investigación penal de la fiscalía es mucho más amplia que la que nosotros tenemos, y por supuesto que ellos abarcaron muchísimo más”, elogió.

“El trabajo de la fiscal es realmente impresionante. Lo digo con mucho respeto intelectual e incluso con envidia institucional, porque ellos pueden hacer un montón de une con flechas que nosotros no ya que a veces nos encontramos limitados porque nos abocamos mucho al sector público y no tanto al sector privado”, concluyó Camilo Benítez.