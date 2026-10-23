Múltiples ciberataques causaron la caída del Internet norcoreano, según un experto

Madory señaló a través de su perfil en la red social X que los datos de tráfico mostraban "múltiples olas de ataques de denegación de servicio (DDoS)" provenientes de Vietnam, Filipinas, Venezuela y otros países, a partir de las 11:01 hora local (2:01 GMT) del martes 20 de octubre, momento en el que los sitios web del país dejaron de estar disponibles.

El experto informó el miércoles de que "casi todos los sitios web" de Corea del Norte habían permanecido "inaccesibles" durante el último día, debido a "graves" interrupciones en la red norcoreana, afirmando que sus servidores habían sufrido "caídas reiteradas" en las últimas horas.

Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, la caída, que se restableció después de unas 32 horas, afectó a más de 40 páginas web oficiales norcoreanas, incluidas las del Ministerio de Exteriores y la agencia estatal de noticias KCNA, tal y como comprobó EFE.

Sin embargo, los expertos citados por Yonhap apuntaban al suministro inestable eléctrico de Corea del Norte, sin llegar a descartar la posibilidad de un ciberataque.

Este incidente tuvo lugar en un contexto de ciberataques masivos en Japón con la filtración de datos de millones de personas, así como otros similares en Corea del Sur, en un contexto de alerta a nivel mundial por las vulnerabilidades críticas descubiertas en el lenguaje de programación PHP.