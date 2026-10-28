¿Y si no fueron los cometas los que sembraron la vida en la Tierra?

Mediante avanzados modelos informáticos, los investigadores han apuntado que aquellos cuerpos celestes viajaban (hace unos 4.000 millones de años) a una velocidad excesiva y con un ángulo demasiado inclinado respecto a la atmósfera, por lo que sugieren que las frágiles moléculas orgánicas se vaporizarían al impactar; hoy publican los resultados de su trabajo en la revista Scientific Reports.

Los científicos han señalado que la hipotética llegada de componentes esenciales como el cianuro de hidrógeno habría sido, en el mejor de los casos, una casualidad sumamente aislada y casi imposible, y sugieren una alternativa: que los precursores químicos de la vida podrían haberse originado mediante procesos internos terrestres o a través del impacto constante de asteroides.

Históricamente los científicos han mantenido que los cometas eran importantes para el origen de la vida en la Tierra porque transportaban moléculas que contenían carbono y nitrógeno -imprescindibles para la vida-, pero los autores de este estudio plantean ahora numerosas dudas.

"Es una idea un tanto romántica, pero nuestros resultados sugieren que es muy improbable”, ha señalado el investigador principal, Richard Anslow, del Instituto de Astronomía de Cambridge, en el resumen facilitado por la Universidad.

Para llevar a cabo su estudio, los investigadores han utilizado avances recientes en simulaciones de impacto de cometas, interacciones cometa-atmósfera y modelado dinámico del origen y la evolución de los cometas, y han concluido que, aunque no se puede descartar por completo la llegada exitosa de moléculas prebióticas, sería extremadamente improbable.

Los investigadores centraron su trabajo en el cianuro de hidrógeno (HCN), una importante molécula prebiótica que se encuentra habitualmente en los cometas del Sistema Solar, y sus simulaciones demostraron que, incluso en el raro caso de que las moléculas sobrevivieran al impacto con la Tierra, los impactos que proporcionaran una concentración útil eran extremadamente infrecuentes.

¿De dónde surgieron entonces las semillas moleculares de la vida en la Tierra? Los investigadores señalan varias posibilidades, entre ellas la síntesis de esas moléculas tras el impacto de asteroides, que chocan contra la Tierra con mucha más frecuencia que los cometas, o bien que los precursores químicos se formaron a partir de procesos que ocurrieron en la propia Tierra, sin ninguna interferencia externa.

Los investigadores creen que sus resultados podrían ser útiles para la búsqueda de vida en otros sistemas, especialmente cuando entren en funcionamiento los sucesores del Telescopio Espacial James Webb (JWST), como el propuesto 'Observatorio de Mundos Habitables'.

Algunos investigadores españoles han valorado la metodología usada, pero han señalado también las importantes limitaciones que a su juicio presenta, al centrarse solo en una molécula (HCN) y pasar por alto la complejidad geoquímica o la presencia de otros elementos orgánicos, por lo que advierten que no se debe descartar por completo la contribución de los cometas ni extrapolar de forma exagerada unas conclusiones que refutan un mecanismo de entrada muy específico.

El astrobiólogo César Menor, profesor de Bioquímica en la Universidad de Alcalá de Henares, considera que el artículo no demuestra que los cometas no contribuyeran al origen de la vida, sino que calculan que un mecanismo concreto de aportación de moléculas prebióticas -la entrega directa de HCN intacto y en concentraciones elevadas-, resulta poco probable.

En declaraciones facilitadas a los medios por el Science Media Center (SMC), una oficina independiente que recopila recursos que contribuyen a entender el alcance de muchos eventos o descubrimientos científicos, ha incidido en no confundir la baja probabilidad de un mecanismo particular con la ausencia de una contribución cometaria al origen de la vida.

Y ha apuntado que lo interesante del trabajo "es que aporta restricciones físicas importantes y obliga a revisar algunas hipótesis demasiado simplificadas sobre el suministro extraterrestre de moléculas orgánicas".

Jesús Martínez Frías, geólogo planetario y astrobiólogo del Instituto de Geociencias (centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Complutense de Madrid) ha señalado al SMC que la investigación no contradice claramente lo ya existente, "pero sí muestra incertidumbres, cuestionamientos y limitaciones con respecto a las evidencias experimentales ligadas a misiones cometarias y a numerosos estudios previos".

A su juicio, las conclusiones de este estudio no refutan, pero sí desafían mucho de lo que actualmente se sabe sobre los cometas, su riqueza en compuestos orgánicos y su contribución, junto con los asteroides, al origen de la vida en la Tierra.