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Ciencia
31 de octubre de 2026 - 17:18

A 100 años de la muerte de Houdini: la enfermedad que no pudo vencer

Harry Houdini salta desde una altura de 30 pies (unos 9 metros) del puente de Harvard, atado con cadenas, el 30 de abril de 1908, en Boston, Massachusetts. Un policía de Boston le había esposado las manos y encadenado estas a un collar alrededor del cuello.
Harry Houdini salta desde una altura de 30 pies (unos 9 metros) del puente de Harvard, atado con cadenas, el 30 de abril de 1908, en Boston, Massachusetts. Un policía de Boston le había esposado las manos y encadenado estas a un collar alrededor del cuello.Shutterstock

Hoy se cumplen 100 años de su muerte, y la historia de Harry Houdini sigue rodeada por una versión difícil de erradicar: que el ilusionista murió por los golpes que recibió en el abdomen días antes. La evidencia histórica permite reconstruir una explicación menos misteriosa.

Por ABC Color
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Harry Houdini murió el 31 de octubre de 1926 por una peritonitis causada por la rotura del apéndice. El caso muestra cómo una infección abdominal, hoy tratable en la mayoría de los casos, podía evolucionar rápidamente antes de los antibióticos y del diagnóstico temprano.

Hoy se cumplen 100 años de su muerte, y la historia de Harry Houdini sigue rodeada por una versión difícil de erradicar: que el ilusionista murió por los golpes que recibió en el abdomen días antes. La evidencia histórica permite reconstruir una explicación menos misteriosa y más relevante desde la medicina: Houdini padecía una apendicitis avanzada que derivó en perforación, infección generalizada y muerte.

Lea más: Día del Paciente Ostomizado: una atención que va más allá de la cirugía

La secuencia es conocida. El 22 de octubre de 1926, mientras estaba en Montreal, un estudiante llamado J. Gordon Whitehead le propinó varios golpes en el abdomen, aparentemente antes de que Houdini pudiera tensar los músculos como solía hacer en sus demostraciones.

Dos días después, pese a tener fiebre y dolor intenso, actuó en Detroit. Finalmente fue internado y operado, pero el apéndice ya se había roto. Murió una semana después.

Por qué una apendicitis puede convertirse en una emergencia fatal

La apendicitis suele comenzar cuando se obstruye el interior del apéndice, por ejemplo, por un fecalito (acumulación endurecida de materia fecal) o por tejido linfático inflamado. La obstrucción favorece la proliferación bacteriana y desencadena un proceso inflamatorio que puede comprometer la circulación sanguínea del órgano.

Sin tratamiento, el tejido puede necrosarse y perforarse. Entonces, bacterias y material intestinal pasan a la cavidad abdominal y provocan peritonitis: una inflamación grave de la membrana que recubre los órganos internos. Desde allí, la infección puede desencadenar sepsis, una respuesta descontrolada del organismo capaz de producir falla multiorgánica.

Ese proceso ayuda a entender por qué el estado de Houdini se deterioró con tanta rapidez. En 1926 no existían antibióticos para controlar una infección abdominal extendida; la penicilina recién comenzaría a utilizarse de forma clínica más de una década después.

La cirugía podía retirar el apéndice, pero resultaba mucho menos eficaz cuando la perforación y la infección ya se habían diseminado.

¿Los golpes causaron la muerte de Houdini?

No hay pruebas médicas concluyentes de que los golpes hayan causado la apendicitis. La hipótesis es discutida porque un traumatismo abdominal puede provocar dolor, lesiones internas o agravar un cuadro existente, pero no se considera una causa habitual de apendicitis.

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La explicación más aceptada es que Houdini ya tenía el apéndice inflamado y que los golpes, junto con el esfuerzo físico de sus presentaciones, pudieron haber acentuado el dolor o retrasado la consulta. También es posible que la coincidencia temporal haya convertido un episodio secundario en el centro del relato.

La fama de Houdini como escapista y resistente al dolor ayudó a consolidar esa narrativa. Sin embargo, desde una perspectiva clínica, el dato decisivo no es su capacidad para soportar golpes, sino la demora entre los primeros síntomas y el tratamiento de una infección abdominal avanzada.

Qué cambió desde 1926

La muerte de Houdini permite medir cuánto transformaron la medicina moderna el pronóstico de la apendicitis. Hoy, el dolor que comienza cerca del ombligo y se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen, especialmente si se acompaña de fiebre, náuseas o pérdida de apetito, requiere evaluación rápida.

Los análisis de sangre, las ecografías y las tomografías permiten identificar inflamación, perforaciones o abscesos con mucha más precisión que hace un siglo.

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En algunos casos seleccionados, los antibióticos pueden evitar una cirugía inmediata; en otros, la apendicectomía sigue siendo el tratamiento indicado. La diferencia crucial es intervenir antes de que la infección alcance el peritoneo y comprometa todo el organismo.

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