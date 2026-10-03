Día del Paciente Ostomizado: una atención que va más allá de la cirugía

Cada 3 de octubre, Paraguay conmemora el Día Nacional del Paciente Ostomizado, una fecha destinada a visibilizar las necesidades de las personas que, a raíz de una cirugía, requieren de este procedimiento. La jornada busca promover una atención médica oportuna, humanizada e integral.

La fecha fue establecida mediante la Ley N.º 4.143/2010 “De Asistencia al Paciente Ostomizado”, orientada a fortalecer la atención a este sector y generar mayor conciencia sobre los desafíos que enfrentan durante su proceso de recuperación y adaptación.

Desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) destacan que el acompañamiento no debe limitarse al aspecto clínico, sino contemplar también el bienestar, la autonomía y la reinserción social de los afectados.

Salud Pública remarca que el acompañamiento integral va más allá de la atención clínica

A través del Programa Nacional de Atención Integral a Pacientes Ostomizados, dependiente de la Dirección General de Programas de Salud, la cartera sanitaria articula acciones para garantizar el seguimiento a corto, mediano y largo plazo.

El objetivo declarado es fortalecer el acceso a los cuidados y recursos necesarios para afrontar las etapas posteriores a la intervención quirúrgica y alcanzar una mejor calidad de vida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Cánceres vinculados a infecciones: qué virus y bacterias influyen

En ese sentido, desde Salud Pública señalan que el proceso requiere orientación, acompañamiento continuo y disponibilidad de materiales, elementos clave para favorecer la autonomía del paciente.

Insumos gratuitos: el desafío de los pacientes ostomizados

Otro de los aspectos contemplados por el sistema de Salud Pública es la provisión gratuita de insumos para las personas registradas en la red pública. Sin embargo, esta promesa asistencial choca de frente con las constantes denuncias por desabastecimiento de medicamentos e insumos básicos que atraviesan los servicios de salud.

Lea más: IPS sin remedios: asegurados gastan millones por crisis

Si bien la cartera sanitaria sostiene que estos recursos buscan garantizar la equidad y acompañar al paciente más allá del ámbito hospitalario, la falta de disponibilidad continua compromete la autonomía y la calidad de vida de las personas ostomizadas, cuyo tratamiento requiere asistencia ininterrumpida.

Esta asistencia forma parte de las acciones destinadas a garantizar una atención equitativa y continua, teniendo en cuenta que los cuidados vinculados a una ostomía pueden extenderse durante largos periodos y requieren insumos específicos.