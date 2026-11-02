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Ciencia
02 de noviembre de 2026 - 07:05

Relacionan bebidas energéticas con el paro y el ataque cardíaco en jóvenes adultos

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Redacción Ciencia, 2 nov (EFE).- Las bebidas energéticas y productos estimulantes con cafeína se relacionan con el paro y el ataque cardíaco en jóvenes adultos, según una revisión de más de 28.000 informes de eventos adversos presentados ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Por EFE
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Esto se observó particularmente entre adultos de entre 18 y 34 años, un grupo que no suele considerarse en alto riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, de acuerdo con este estudio de asociación (no causal).

Los investigadores señalaron, no obstante, que se necesitan más trabajos para comprender la relación entre los productos con cafeína y las afecciones cardiovasculares.

Las conclusiones de la investigación se presentarán en una sesión de la Asociación Americana del Corazón que se celebrará en Chicago (EE.UU.) a partir del 6 de noviembre. Los hallazgos se consideran preliminares hasta que se publiquen en un artículo completo en una revista científica revisada por expertos.

Si bien la investigación sobre las bebidas energéticas y otros suplementos estimulantes con cafeína es limitada, las pruebas disponibles indican que las dosis elevadas de cafeína estás asociadas con daños cardiovasculares, recuerda un comunicado de la citada organización.

Estos artículos se comercializan como productos de consumo diario y se venden junto a los refrescos y el agua embotellada, por lo que la mayoría de las personas suponen que no conllevan ningún riesgo real, lamenta Sai Samayamanthula, de la Universidad de Virginia.

Para muchas personas sanas, si estos se consumen de forma ocasional, es probable que el riesgo sea bajo. Sin embargo, aquellas que los ingieren de manera habitual pueden superar rápidamente el límite diario recomendado de cafeína, "por lo que es importante que sepan que estos pueden suponer un riesgo de daño cardiovascular", agrega.

Para llegar a sus conclusiones, los investigadores analizaron 28.345 informes enviados a una base de datos de seguridad de la FDA sobre posibles eventos adversos entre 2017 y 2025.

De ellos, 854 informes mencionaban bebidas energéticas o suplementos dietéticos que contenían cafeína o estimulantes. Los investigadores los compararon con 27.491 informes sobre productos sin cafeína ni otros estimulantes.

Se informaron casos de paro cardíaco aproximadamente 11 veces más frecuentes en relación con productos que contienen cafeína y estimulantes, en comparación con otros sin estos ingredientes.

Los informes relacionados con bebidas energéticas y suplementos tenían aproximadamente 4.5 veces más probabilidades de incluir ataques cardíacos y 4 veces más probabilidades de incluir arritmias ventriculares (ritmo anormal en las cavidades inferiores del corazón) o palpitaciones.

Alrededor del 45 % de los informes que relacionaban los productos que contienen cafeína y estimulantes con eventos cardiovasculares se refería a adultos de entre 18 y 34 años.

Se observaron patrones similares en los informes que incluían tanto a hombres como a mujeres.

"Nuestros hallazgos respaldan la necesidad de una supervisión más sistemática de la seguridad de los artículos que contienen cafeína y estimulantes. Además, los profesionales de la salud deben recordar preguntar a sus pacientes más jóvenes que presenten palpitaciones, dolor en el pecho o desmayos si consumen estos productos recientemente o de manera habitual", concluye Samayamanthula.

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