Cómo prevenir problemas cardíacos: consejos de un especialista

El cardiólogo destacó que todas las personas pueden estar expuestas a altos niveles de estrés que afecten al corazón, por lo que la actividad física se vuelve una herramienta clave para mantener el equilibrio.

“Yo lo que hago es terminar mis actividades diarias y hago deporte. Suelo hacer natación, trote y los fines de semana fútbol. Eso me ayuda bastante a sobrellevar mi nivel de estrés”, comentó.

Lea más: ¿Es seguro mantener una vida sexual activa después de un infarto?

Delmás explicó que la actividad física regular es uno de los mecanismos más efectivos para canalizar las tensiones del día a día y evitar problemas cardíacos. Mantener una rutina activa permite reducir el impacto del estrés acumulado y mejorar la salud cardiovascular.

Chequeos frecuentes y factores de riesgo

El especialista también recomendó controles médicos periódicos, especialmente en hombres mayores de 45 años. Ese control incluye estudios básicos que permiten evaluar el estado del corazón.

“¿En qué consiste ese chequeo? Análisis laboratoriales y una prueba de esfuerzo. Con eso ustedes ya tienen un panorama de cuál es la posibilidad de que el paciente pueda tener infarto”, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Marcapasos: cómo funciona, cuándo se indica y qué cambia en la vida diaria

Además, estos estudios ayudan a detectar otros problemas frecuentes. “También, secundariamente, hacer un diagnóstico de hipertensión arterial, que es una de las enfermedades más relevantes acá en Paraguay”, añadió.

Delmás sostuvo que la evaluación médica debe considerar distintos factores que influyen en la salud del corazón, como el sobrepeso, el sedentarismo y la mala alimentación.

Por ello, insistió en que las personas mayores de 45 años deben realizar controles periódicos para detectar a tiempo cualquier problema cardiovascular.

Lea más: El consumo habitual de picante se asocia a menor riesgo cardiovascular, según estudio

¿Sirven los remedios naturales?

Consultado sobre el uso de remedios naturales o hierbas tradicionales, el cardiólogo aclaró que pueden consumirse, pero siempre acompañando el tratamiento médico.

“Yo siempre les digo a los pacientes que tomen, pero que tomen también mis medicamentos, la que yo receto, claramente”, destacó haciendo énfasis en la importancia de no automedicarse y respetar las recetas médicas.

En ese sentido, enfatizó que lo importante es mantener la adherencia al tratamiento indicado por el profesional. “No hay ningún problema con que tomen (remedios naturales)… siempre y cuando también los pacientes se adhieran al tratamiento médico”, enfatizó.

Lea más: Ejercicio físico vs. actividad sexual: cuál aporta más beneficios al corazón