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Ciencia
02 de noviembre de 2026 - 04:15

Taiwán confía en la solidez de sus empresas frente a caída global de tecnológicas por IA

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Taipéi, 2 nov (EFE).- La inquietud por el gasto en inteligencia artificial (IA), que ha provocado una oleada global de ventas de valores tecnológicos, solo tendrá un impacto a corto plazo en Taiwán, ya que muchas empresas de la isla mantienen unos pedidos de exportación sólidos y una financiación saneada, afirmó un alto funcionario del Gobierno.

Por EFE
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En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el ministro del Consejo Nacional de Desarrollo, Yeh Chun-hsien, explicó el domingo que los mercados están preocupados por el flujo de caja de algunos proveedores de servicios en la nube, que han invertido grandes sumas en infraestructura de IA pero aún no han generado ingresos suficientes.

Sin embargo, los fabricantes taiwaneses de hardware siguen recibiendo un gran volumen de encargos, y la acumulación de pedidos derivada del auge de la IA se extenderá, al menos, hasta finales de 2027, apuntó Yeh.

El funcionario recalcó que las tecnológicas taiwanesas obtienen buena parte de sus ingresos en el extranjero y subrayó que, por ahora, no hay indicios de deterioro en su liquidez ni en sus flujos de caja.

Por ello, consideró improbable que la "corrección" que atraviesan los valores vinculados a la IA en los mercados globales socave los fundamentos de los proveedores taiwaneses.

Estas declaraciones se produjeron después de que el índice Nasdaq y el índice de semiconductores de Filadelfia se desplomaran un 2,86 y un 7,2 %, respectivamente, el viernes, en medio de la preocupación por el aumento de los costes de endeudamiento, el incremento del gasto en capital de las grandes tecnológicas y unos resultados financieros peores de lo esperado por parte de las principales compañías del sector de la IA.

Hogar del mayor fabricante de chips avanzados (TSMC) y del principal ensamblador de servidores de inteligencia artificial del mundo (Foxconn), Taiwán ha sido uno de los grandes beneficiados del auge de la IA, y el índice de referencia local, el Taiex, acumula una revalorización superior al 50 % en lo que va de año pese a estas caídas.

Con todo, según datos recopilados por la agencia Bloomberg, los inversores extranjeros vendieron acciones taiwanesas por un valor neto de 31.780 millones de dólares (unos 28.420 millones de euros) en octubre, superando el récord mensual anterior alcanzado el pasado marzo (28.720 millones de dólares, 25.683 millones de euros).

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