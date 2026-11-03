¿Qué pasaría si todos los volcanes del mundo hicieran erupción al mismo tiempo?

Imaginá que los volcanes de todo el mundo entran en erupción al mismo tiempo. Las consecuencias serían devastadoras para las poblaciones cercanas a las zonas volcánicas: flujos de lava, nubes de gases calientes, caída de cenizas y fragmentos de roca pondrían en peligro vidas, viviendas, cultivos e infraestructuras.

Sin embargo, los efectos no se limitarían a las regiones afectadas. Las grandes erupciones también pueden modificar el clima del planeta, especialmente cuando liberan cantidades importantes de dióxido de azufre (SO₂) y lo llevan hasta la estratosfera.

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En esa capa de la atmósfera, el gas reacciona y forma aerosoles de sulfato, pequeñas partículas que reflejan parte de la radiación solar hacia el espacio. Como consecuencia, llega menos energía a la superficie terrestre y las temperaturas pueden descender durante un tiempo.

Cómo una erupción puede enfriar el planeta

La ceniza volcánica y los aerosoles de sulfato no permanecen el mismo tiempo en la atmósfera. Las partículas de ceniza más grandes tienden a caer en días o semanas, mientras que los aerosoles que se forman a partir del dióxido de azufre pueden permanecer en la estratosfera durante meses o años y extenderse por grandes regiones del planeta.

Este mecanismo explica por qué algunas erupciones explosivas han provocado descensos temporales de la temperatura global. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señala que la erupción del monte Pinatubo, en Filipinas, en 1991, liberó alrededor de 20 millones de toneladas de dióxido de azufre a la estratosfera. La nube de aerosoles resultante contribuyó a enfriar la superficie terrestre durante los años siguientes.

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Un antecedente todavía más conocido es el del volcán Tambora, en Indonesia, cuya gran erupción de 1815 tuvo consecuencias climáticas al año siguiente. En 1816, distintas regiones del hemisferio norte experimentaron temperaturas inusualmente bajas, heladas y pérdidas de cosechas. Por eso, ese período pasó a conocerse como “el año sin verano”.

Qué ocurriría con los cultivos y los alimentos

Si numerosas erupciones inyectaran grandes cantidades de dióxido de azufre en la estratosfera, la reducción de la luz solar y el descenso de las temperaturas podrían afectar la agricultura. Los cambios en las estaciones, las heladas fuera de época y las alteraciones de las lluvias dificultarían el crecimiento de muchos cultivos.

El impacto también podría extenderse a los ecosistemas marinos. El fitoplancton, formado por organismos microscópicos que realizan fotosíntesis y constituyen la base de numerosas cadenas alimentarias oceánicas, depende de la luz solar. Una disminución importante de la radiación disponible podría alterar su productividad y afectar a otros organismos.

Esto no significa que toda la fotosíntesis se detendría ni que el planeta quedaría a oscuras. La magnitud de los efectos dependería de la cantidad de aerosoles, su distribución, el tiempo que permanecieran en la atmósfera y las condiciones climáticas de cada región.

Sin embargo, una alteración prolongada de la producción agrícola y de los ecosistemas tendría consecuencias importantes para el abastecimiento de alimentos.

¿Podría ocurrir una erupción simultánea?

No se conoce un mecanismo geológico capaz de hacer que todos los volcanes del mundo entren en erupción al mismo tiempo. La actividad de cada uno depende de procesos locales relacionados con el movimiento de las placas tectónicas, la acumulación y el ascenso del magma y las condiciones de los sistemas volcánicos.

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Por eso, la erupción simultánea de todos los volcanes es un escenario hipotético, no una amenaza que los científicos consideren probable. Aun así, estudiar los efectos de grandes erupciones permite comprender cómo las emisiones volcánicas pueden modificar el clima y por qué una alteración temporal de la radiación solar puede repercutir en la agricultura y la alimentación de millones de personas.