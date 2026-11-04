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Ciencia
04 de noviembre de 2026 - 11:10

SpaceX se alía con Qualcomm para acelerar su red móvil 5G en Estados Unidos

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Nueva York, 4 nov (EFE).- La compañía aeroespacial SpaceX anunció este miércoles que ha alcanzado un acuerdo multianual con el fabricante de chips Qualcomm para suministrar tecnología de infraestructura a su futuro operador de telefonía móvil, Starlink Mobile, con el que busca competir directamente en el mercado estadounidense contra gigantes como Verizon, AT&T y T-Mobile.

Por EFE
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​Según informaron ambas empresas en un comunicado, Qualcomm aportará sus plataformas Dragonwing (modelos QRU100 y QDU100) para equipar las estaciones base terrestres de la red.

Esta arquitectura incorporará tecnología de antenas Massive MIMO (64T64R) orientada a maximizar la cobertura, la capacidad de datos y la eficiencia energética.

"Las plataformas de infraestructura celular Dragonwing combinan MIMO masivo avanzado, procesamiento específico y software de nivel 1 de nivel comercial para ayudar a Starlink a ofrecer una red nacional excepcional", indicó Durga Malladi, vicepresidente ejecutivo y gerente general de planificación tecnológica, soluciones perimetrales y centro de datos de Qualcomm Technologies, Inc.

El despliegue de decenas de miles de emplazamientos en todo el territorio nacional comenzará en 2027 y servirá para complementar las capacidades satelitales ya existentes de Starlink.

"Junto con SpaceX, estamos construyendo una infraestructura celular líder a nivel mundial en Estados Unidos, impulsando 5G hoy, con una oportunidad de sentar las bases para 6G nativo de IA en los próximos años”, añadió Malladi.

Los términos económicos de la alianza no fueron revelados.

Para Qualcomm representa su mayor proyecto de 5G hasta la fecha, mientras que para SpaceX supone un paso clave para expandir su división Starlink, negocio que generó el 36 % de sus ingresos y el 85 % de su beneficio operativo en el tercer trimestre.

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